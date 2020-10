Io ti cercherò, la fiction: il cast

Un nuovo giallo, guidato da uno degli attori più apprezzati della fiction italiana, debutta su Raiuno. Io ti cercherò, in onda dal 5 ottobre 2020 vede infatti Alessandro Gassmann nei panni del protagonista, un uomo alla ricerca della verità sul figlio venuto a mancare.

Alessandro Gassmann è Valerio Frediani

Ex poliziotto, Valerio è il padre di Ettore. Espulso due anni prima dalla polizia a causa di un’accusa di spaccio -reato che forse non ha commesso, ma per il quale è probabilmente stato incastrato, vive da solo ad Anzio dove lavora come benzinaio.

Un giorno riceve la telefonata che cambierà per sempre la sua vita: suo figlio Ettore (Luigi Fedele) è morto, apparentemente suicida; Valerio parte immediatamente alla volta di Roma convinto, malgrado non frequentasse suo figlio da ormai due anni, che Ettore non avrebbe mai scelto di uccidersi.

Valerio è testardo e orgoglioso, ostinato e rancoroso, un uomo che difficilmente mostra i suoi veri sentimenti, che siano verso il figlio, la sua ex moglie Francesca (Fiorenza Pieri) o la donna di cui probabilmente è ancora innamorato, Sara (Maya Sansa), sua amica e collega con la quale aveva avuto una relazione in passato. La ricerca della verità sulla morte di Ettore metterà in luce la determinazione di Valerio, l’amore che da troppo tempo negava a suo figlio, agli altri e a se stesso.

