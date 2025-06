Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di sabato 21 giugno si gioca Inter-Urawa Red Diamonds, partita in programma per la FIFA Club World Cup 2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta.

Inter-Urawa Red Diamonds in TV

La partita Inter-Urawa Red Diamonds sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale5 a partire dalla 21,00 con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.

