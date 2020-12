Il Silenzio dell’Acqua 3 si farà?

La fiction di Canale5 Il Silenzio dell’Acqua 2 è terminata, dopo una stagione breve, ma particolarmente tormentata, che ne ha visto il debutto il venerdì sera – giornata in cui storicamente non va in onda la serialità – e lo spostamento al mercoledì dalla seconda settimana di messa in onda. Nonostante un impegno produttivo notevole e due nomi di richiamo come quelli di Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, la serie non ha avuto il successo sperato, perdendo parecchi spettatori rispetto alla prima stagione, che era andata in onda ad inizio 2019.

Il Silenzio dell’Acqua 3 ci sarà?

Gli ascolti non pienamente soddisfacenti de Il Silenzio dell’Acqua 2 non sono un elemento sufficiente per determinare la “morte” della fiction. Molte le critiche positive infatti ricevute da Mediaset per questo prodotto, che è stato venduto in molti paesi esteri ed ha avuto un ottimo numero di riproduzioni in streaming, oltre ad essere diventato un libro.

Inoltre la Angiolini e Pasotti si sono più volte detti felici di continuarne la produzione, lasciando quindi intravedere una possibilità piuttosto concreta di un seguito. Tutti questi “indizi” portano a pensare che, magari con una formula rivista o un diverso budget, Il Silenzio dell’Acqua 3 possa vedere la luce, anche se non in tempi brevi.