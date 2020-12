Il Silenzio dell’Acqua 2, trama terza puntata

Il 9 dicembre 2020, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2, nuova stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nei panni dei protagonisti, due poliziotti alle prese con un nuovo caso che sconvolge una tranquilla cittadina. Da questa settimana, la fiction va in onda il mercoledì sera, per lasciare spazio al doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip.

Il cast della serie tv, oltre ai due attori sopra citati, include anche Camilla Filippi (Roberta), Fausto Maria Sciarappa (don Carlo), Jessica Claudia Paun (Giulia), Giulio Corso (Rocco), Barbara Chichiarelli (Silvia) e Riccardo Maria Manera (Matteo).

Il Silenzio dell’Acqua 2, la terza puntata

Sergio (Andrea Gherpelli) potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara (Margherita Laterza), mentre Davide (Gabriele Falsetta) prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempo Andrea è convinto che anche Elio (Stefano Pesce) sia coinvolto nel duplice omicidio. Ma Luisa ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta.

Le divergenze sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi più vicini di quanto non siano mai stati… Silvia e Umberto (Stefano Alessandroni) sembrano nascondere qualcosa alla polizia, eppure non paiono avere alcun movente per la morte di Sara e Luca (Pietro Belloni). Ma Luisa fa una scoperta che cambia tutto. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, Sergio fugge e chiede aiuto a Elio. Andrea continua a sospettare di Elio e la tensione fra i due uomini cresce sempre di più.

Il Silenzio dell’Acqua 2, streaming

E’ possibile vedere Il Silenzio dell’Acqua 2 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale della fiction.