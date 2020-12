Il Silenzio dell’Acqua 2, trama seconda puntata

Il 2 dicembre 2020, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la prima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2, nuova stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nei panni dei protagonisti, due poliziotti alle prese con un nuovo caso che sconvolge una tranquilla cittadina. Da questa settimana, la fiction va in onda il mercoledì sera, per lasciare spazio al doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip.

Il cast della serie tv, oltre ai due attori sopra citati, include anche Camilla Filippi (Roberta), Fausto Maria Sciarappa (don Carlo), Jessica Claudia Paun (Giulia), Giulio Corso (Rocco), Barbara Chichiarelli (Silvia) e Riccardo Maria Manera (Matteo).

Il Silenzio dell’Acqua 2, la seconda puntata

Luisa e Andrea scoprono che era stata Katja (Silvia Degrandi) a pagare Rocco. I due erano amanti e la misteriosa proprietaria del resort aveva fatto in modo che Sara scoprisse la loro relazione. Su suggerimento di Andrea, Roberta è costretta a rivelare al figlio Matteo che Elio (Stefano Pesce) avrebbe voluto fargli da padre ma la donna lo aveva giudicato inaffidabile e lo aveva allontanato.

Al funerale di Sara e Luca, c’e’ anche Beatrice (Miriam Guaiana), lacerata dal dolore, che -subito dopo- confessa ad Andrea e Luisa di sapere che Rocco aveva a casa una pistola.Luisa si ritrova ancora accanto a Giulia che le conferma che il fratello Luca aveva una pistola.

Intanto Elio ottiene da Matteo di poterlo riconoscere legalmente come padre. Un momento festeggiato anche con Roberta in Slovenia, a casa di Elio: un luogo legato ai ricordi romantici dei genitori di Matteo. Parallelamente, le indagini su Luca rivelano che il ragazzo faceva il contrabbandiere, e che anche la madre ne era coinvolta.

Il Silenzio dell’Acqua 2, streaming

E’ possibile vedere Il Silenzio dell’Acqua 2 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale della fiction.