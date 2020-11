Il Silenzio dell’Acqua 2, il cast

Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti tornano su Canale 5 con i protagonisti de Il Silenzio dell’Acqua 2, seconda stagione della fiction in onda dal 27 novembre 2020. Il crime, anche questa volta, affronterà nell’arco della stagione un caso all’interno della piccola comunità di Castel Marciano, immaginaria cittadina del Friuli Venezia Giulia.

Il cast della seconda stagione, salvo qualche eccezione, è stato totalmente rinnovato, proprio per raccontare una nuova storia e trovare nuovi misteri. Ecco, quindi, il cast de Il Silenzio dell’Acqua 2.

Ambra Angiolini è Luisa Ferrari

Vicequestore della Omicidi di Trieste, torna a Castel Marciano per festeggiare il trasferimento a Trieste del collega e amico Andrea Baldini (Giorgio Pasotti), ma appena arrivata si imbatte in un duplice omicidio che la coinvolgerà emotivamente e la riporterà per un lungo periodo in quella comunità.

