Questa sera, martedì 17 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il ragazzo e la tigre. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama Il ragazzo e la tigre – Il Film

Il film racconta la storia di Balmani, un giovane orfano nepalese che, dopo un devastante terremoto che lo lascia senza casa, scappa dall’orfanotrofio dove vive. Durante la sua fuga, si imbatte in un cucciolo di tigre del Bengala, Mukti, rimasto orfano a causa dei bracconieri.

Tra i due nasce un’immediata amicizia e Balmani decide di proteggere il cucciolo, intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso l’Himalaya per portarlo al sicuro nel monastero di Taktsang, noto anche come “Nido della Tigre”, un luogo dove i monaci buddisti proteggono questi magnifici felini. Il loro viaggio sarà pieno di insidie e pericoli, ma anche di momenti di grande emozione e scoperta.

Cast/Attori Il ragazzo e la tigre

Sunny Pawar: Balmani

Claudia Gerini: Hannah

Yoon C. Joyce: Samchai

Amandeep Singh: Jenan

Yang Shi: Head Lama

Samir Gurung: padre di Madhav

