Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il principe cerca moglie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il principe cerca moglie – Trama

Il principe cerca moglie (Coming to America) è una commedia cult del 1988 diretta da John Landis, con Eddie Murphy protagonista.

Akeem Joffer (Eddie Murphy), principe ereditario del ricco regno africano di Zamunda, compie 21 anni e i suoi genitori, i re Joffy (James Earl Jones) e Aoleon (Madge Sinclair), gli organizzano un matrimonio con Imani Izzi (Vanessa Bell Calloway), educata per obbedire a ogni suo desiderio. Akeem, però, rifiuta il matrimonio combinato, desiderando una moglie che lo ami per ciò che è, non per il suo titolo. Con il suo fedele amico e servitore Semmi (Arsenio Hall), sceglie di cercare l’amore nel Queens, a New York, attratto dal nome ma ignaro della sua realtà povera e malfamata.

Spacciandosi per studenti squattrinati, i due si immergono nella vita del quartiere. Akeem s’innamora di Lisa McDowell (Shari Headley), figlia del proprietario di un fast food, Cleo (John Amos). Per conquistarla, lavora nel suo ristorante, affrontando la concorrenza di Darryl Jenks (Eriq La Salle), il ricco fidanzato di Lisa. Tra malintesi, l’arrivo a sorpresa del re Joffy e rivelazioni sulla vera identità di Akeem, la storia si snoda verso un finale romantico, con Akeem che deve scegliere tra il trono e l’amore vero.

Il principe cerca moglie – Cast

Eddie Murphy: Principe Akeem Joffer / Clarence / Randy Watson / Saul (interpreta più ruoli, mostrando il suo talento comico).

Arsenio Hall: Semmi / Morris / Reverendo Brown / Trans del bar (anche lui in più ruoli, spalla perfetta di Murphy).

James Earl Jones: Re Joffy Joffer, sovrano di Zamunda.

Shari Headley: Lisa McDowell, l’interesse amoroso di Akeem.

John Amos: Cleo McDowell, padre di Lisa e proprietario del fast food.

Madge Sinclair: Regina Aoleon, madre di Akeem.

Eriq La Salle: Darryl Jenks, rivale in amore di Akeem.

Vanessa Bell Calloway: Imani Izzi, la sposa scelta per Akeem.

Paul Bates: Oha, servitore reale che canta la marcia nuziale.

Allison Dean: Patrice McDowell, sorella di Lisa.

