Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 7-11 dicembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 7 all’11 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 7 dicembre 2020

41a puntata

E’ la festa di Sant’Ambrogio e una parte della famiglia del Paradiso la trascorrerà alla Fiera degli “Oh bej Oh bej”. Armando (Pietro Genuardi) si offre di far da guida ad Agnese (Antonella Attili) ai segreti del mercatino tipico del periodo natalizio milanese e la esorta a parlare con Rocco (Giancarlo Commare) e Salvatore (Emanuel Caserio) della loro relazione. Federico (Alessandro Fella) inizia a sentirsi a suo agio con la nuova famiglia composta da Luciano (Giorgio Lupano), Clelia (Enrica Pintore) e Carletto (Dylan Interlenghi), e anche se non si unisce a loro per andare al celebre mercatino, li raggiunge nel pomeriggio al cinema dove viene visto da Stefania (Grace Ambrose).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 8 dicembre 2020

42a puntata

Roberta (Federica De Benedittis) è furiosa con Marcello (Pietro Masotti) per non essersi presentato all’appuntamento e il ragazzo, che non sa come sottrarsi al ricatto del Mantovano, è costretto a inventarsi una bugia. Silvia (Marta Richeldi), dopo aver appreso da Stefania che Federico ha trascorso la serata al cinema con Luciano e la sua nuova famiglia, teme di essere tagliata fuori dalla vita del figlio e ha un malore che richiede l’intervento del medico.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 9 dicembre 2020

43a puntata

Laura (Arianna Montefiori) vuole sapere da Salvatore se ci sono novità per il sostituto di Marcello e scopre che, contrariamente agli accordi presi, il suo socio cerca un cameriere e non una cameriera. Il giudice Cimatti, chiamato a esprimere un giudizio su Pietro (Andrea Savorelli), prende una decisione che cambia la vita di tutta la famiglia Conti. Il ragazzo, ormai affezionato al suo capo magazziniere e a Rocco, chiede di poter continuare a lavorare in magazzino dopo la scuola e Vittorio propone a Beatrice (Caterina Bertone) di andare a vivere con loro.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 10 dicembre 2020

44a puntata

Roberta informa Marcello che a Natale i suoi genitori vorrebbero conoscerlo e lui dentro si sente morire perché è costretto a fingere con la donna che ama. Pietro non capisce come mai la madre accetti di fare un lavoro umile come l’inserviente e a Vittorio sovviene che a Beatrice mancava poco per diventare ragioniera, quindi sprona il nipote a convincerla a riprendere gli studi per ottenere il diploma.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 11 dicembre 2020

45a puntata

Silvia ringrazia Federico per la comprensione che ha avuto nei suoi confronti. Umberto racconta ad Adelaide (Vanessa Gravina) di Silvia e d ella riconciliazione tra lei e il figlio avvenuta grazie a lui, ma la Contessa lo mette in guardia dalla Cattaneo. Ludovica (Giulia Arena) è tornata a Milano e chiede l’appoggio di Cosimo (Alessandro Cosentini) e il perdono dei Guarnieri. Nel frattempo al Paradiso è giunto il momento di fare l’albero di Natale.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.