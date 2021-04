Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 26-30 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 26 al 30 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 26 aprile 2021

136a puntata

Marta e Vittorio cercano di analizzare i motivi che li hanno portati alla crisi coniugale. Gabriella (Ilaria Rossi) ottiene un prestigioso riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda e vorrebbe suo marito accanto nel giorno della premiazione, ma Cosimo (Alessandro Cosentini) non è dell’umore giusto, troppo preso dal suo rancore verso Umberto (Roberto Farnesi) ed è Salvo (Emanuel Caserio) a consolare la giovane stilista.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 27 aprile 2021

137a puntata

Dante (Luca Bastianello) fa recapitare a Villa Guarnieri uno strano regalo per Marta. Salvo fa confessare al padre i suoi loschi affari e ne resta sempre più deluso. Cosimo accetta di accompagnare Gabriella al Circolo a ritirare il premio, mentre Ludovica (Giulia Arena) viene coinvolta da Marta e Federico (Alessandro Fella) nel servizio fotografico per pubblicizzare la collezione a marchio Paradiso oltreoceano. I Conti sono in piena crisi e Dante ne approfitta per insinuare dubbi nella mente e nel cuore di Marta.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 28 aprile 2021

138a puntata

Maria (Chiara Russo) viene corteggiata da Alfredo Perico, il giovane meccanico chiamato da Armando (Pietro Genuardi) per sistemare le biciclette della sua squadra e Rocco (Giancarlo Commare) inizia a essere molto geloso: il tutto sotto gli occhi attenti di Irene (Francesca Del Fa), che trova così la soluzione per scaricare il bel siciliano. Agnese (Antonella Attili) ordina a Giuseppe (Nicola Rignanese) di andare a confessarsi e ringrazia Armando per aver coperto suo marito. Marcello (Pietro Masotti), invece, non ha vie di fuga e il carabiniere gli consiglia di costituirsi.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 29 aprile 2021

139a puntata

Irene ha architettato un piano per avvicinare Rocco e Maria, sfruttando la gelosia di lui per il giovane meccanico. Giuseppe, intanto, ha deciso di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria per ripagare il debito al figlio. In un momento in cui nessuno può vederli, Armando e Agnese sembrano tornati ai vecchi tempi. Nel frattempo al Circolo Gabriella ha appena ricevuto il premio dalla Camera Nazionale della Moda come stilista dell’anno quando si presenta Salvatore per consegnare dei dolci ordinati per l’occasione e Cosimo, notando una naturale confidenza che c’è tra i due, fa una scenata di gelosia alla moglie sotto gli occhi esterrefatti dei presenti.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 30 aprile 2021

140a puntata

Maria scopre per caso che tra Rocco e Irene c’è stato un bacio e ne rimane profondamente delusa. Nel frattempo Ludovica si rivolge a un bravo avvocato suo amico, Gianfranco Finzi. Dopo una lunga riflessione, Vittorio è determinato a parlare con Marta per convincerla a tornare insieme a lui, ma resta sconvolto nel vederla tra le braccia di Dante.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.