Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 12-16 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 12 al 16 ottobre 2020. Da questa settimana parte la quinta stagione della fiction: gli episodi finora andati in onda appartenevano alla quarta stagione. Per stare al passo con il ritmo stagionale, quindi, ci sarà un salto temporale di quattro mesi.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 12 ottobre 2020

1a puntata

Luciano (Giorgio Lupano) è in ansia per l’arrivo della nuova collezione, che Vittorio dovrà trovare al Paradiso al suo rientro da New York, dove sta trascorrendo le ultime ore della sua luna di miele con Marta. E’ in ansia anche Gabriella (Ilaria Rossi) riguardo alla sua festa di fidanzamento con Cosimo (Alessandro Cosentini). Non nasconde la sua agitazione Adelaide (CVnessa Gravina), in vista delle votazioni per il rinnovo della presidentessa al Circolo dove ha tutti gli occhi dei soci puntati addosso.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 13 ottobre 2020

2a puntata

Gabriella è concentrata sulla festa di fidanzamento con Cosimo e sull’arrivo dei suoi genitori a Milano per l’occasione. Adelaide cerca di tenere alta la sua reputazione di presidentessa del Circolo, ma ha di fronte una rivale che le dà filo da torcere. Marta fa ritorno al Paradiso insieme a Vittorio e parla di New York con grande entusiasmo. Luciano prende una decisione molto importante per il suo futuro e quello di Clelia (Enrica Pintore) e lo comunica a Silvia (Marta Richeldi), che forse sperava ancora di poter salvare il suo matrimonio.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 14 ottobre 2020

3a puntata

Vittorio inizia a capire che forse il futuro di Marta potrebbe essere a New York e non vorrebbe tarparle le ali. Dopo averlo annunciato a Silvia, Luciano comunica la sua decisione di andare via di casa anche a Federico (Alessandro Fella) che sembra rasserenato riguardo alla scelta del padre, ancor più perché il ragazzo in questo momento è molto impegnato sia con Adelaide per l’elezione della presidentessa al Circolo sia al Paradiso, con Marta, alla ricerca di una testimonial per il lancio della nuova collezione.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 15 ottobre 2020

4a puntata

Dopo le incomprensioni tra i rispettivi genitori, la festa di fidanzamento tra Gabriella e Cosimo sembra essere a rischio: l’incontro ha messo in evidenza il divario sociale tra le due famiglie. Laura (Arianna Montefiori), rimasta senza casa, chiede a Roberta (Federica de Benedittis) se lei e Gabriella sarebbero disposte ad affittarle una stanza. Adelaide, dopo uno scontro con Fiorenza, la rivale che aspira a diventar e presidentessa al Circolo, su suggerimento di Umberto (Roberto Farnesi), accetta la proposta di Marta, Vittorio e Federico: fare da testimonial al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 16 ottobre 2020

5a puntata

Roberta racconta a Gabriella l’epilogo inatteso della serata romantica con Marcello (Pietro Masotti), e la Rossi confida all’amica le difficoltà che sta attraversando in questo momento. Umberto dichiara di essersi ripreso la banca Guarnieri e intanto il grande magazzino di Milano è in fermento per il servizio fotografico alla Contessa di Sant’Erasmo che diventa “modella” per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso. Grazie all’aiuto di Vittorio, Gabriella e Cosimo possono tornare a sancire il loro patto d’amore, mentre Marcello e Roberta hanno un chiarimento. Nel frattempo arriva una notizia totalmente inaspettata per Marta.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.