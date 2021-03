Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 15-19 marzo 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 15 al 19 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 15 marzo 2021

106a puntata

Al Paradiso la nuova collezione è esposta in vetrina con grande soddisfazione di Vittorio e del suo staff. Silvia (Marta Richeldi) fa sapere tramite un telegramma che si trasferirà definitivamente a Parigi per stare accanto a Nicoletta (Federica Girardello) e alla piccola Margherita. Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) tirano un sospiro di sollievo per essersi liberati del Mantovano (Mariano Riccio) e decidono che la loro frequentazione deve finire.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 16 marzo 2021

107a puntata

Vittorio riceve la telefonata di Marta che si tratterrà ancora a Parigi, mentre la zia Ernesta (Pia Engleberth) ha in programma di tornare a Lecco insieme a Stefania (Grace Ambrose), che non la prende affatto bene. Umberto (Roberto Farnesi) comunica a Cosimo (Alessandro Cosentini) che il loro affare rischia di saltare con gravi conseguenze economiche per il giovane. Marcello e Ludovica sono lontani, ma continuano a pensare l’uno all’altra.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 17 marzo 2021

108a puntata

La convivenza tra Anna (Francesca Carrain), Maria (Chiara Russo) e Irene (Francesca Del Fa) va avanti, non senza qualche intoppo. Stefania è triste al pensiero di lasciare Milano e sembra non avere altra scelta che seguire la zia Ernesta a Lecco, ma le ragazze propongono una soluzione inaspettata. Nonostante la decisione di andare ognuno per la sua strada, Ludovica e Marcello continuano a cercarsi. Fiorenza (Greta Oldoni) indaga sulla vita sentimentale dell’eroico cugino arrivato da New York, mentre Vittorio è deciso a stringere affari con lui.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 18 marzo 2021

109a puntata

Dopo una severa ispezione alla casa di Irene, Anna e Maria, la zia Ernesta decide che quello non è il posto adatto per la nipote. Giuseppe (Nicola Rignanese), intanto, si fa coinvolgere nel losco piano di Girolamo (Sergio Vespertino) attratto dalla promessa di guadagnare molti soldi. Federico (Alessandro Fella) apprende da Cosimo che l’affare con Umberto sull’acquisto dei terreni edificabili potrebbe saltare. Nel frattempo Dante (Luca Bastianello) propone a Vittorio di vendere gli abiti del Paradiso in America.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 19 marzo 2021

110a puntata

Ernesta ha finalmente acconsentito al fatto che Stefania rimanga a Milano e vada a vivere con Anna, Maria e Irene. Marcello continua a pensare a Ludovica, mentre Sofia (Giulia Chiaromonte) minaccia di lasciare la pasticceria perché non riesce a gestire il doppio carico di lavoro. Umberto conferma a Cosimo che il progetto di sviluppo edilizio sui terreni che il giovane Bergamini ha acquistato, è saltato. Nel frattempo Dante prova a sondare Guarnieri sugli affari e decide di partire dicendo a Fiorenza che si tratta di un viaggio di lavoro; dimentica, però, la sua agenda al Circolo che arriva nelle mani di Fiorenza.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.