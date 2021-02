Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 15 al 19 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 15 febbraio 2021

86a puntata

Gabriella (Ilaria Rossi) ora è la signora Bergamini e Salvatore (Emanuel Caserio) sembra deciso a voltare pagina. L’appuntamento di Stefania (Grace Ambrose) e Pietro (Andrea Savorelli) non è andato secondo le aspettative. Don Saverio (Andrea Lolli) chiede a Silvia (Marta Richeldi) di organizzare la festa per la fine del Carnevale Ambrosiano allo scopo di raccogliere fondi per la Canonica e poiché il parroco ha in mente di coinvolgere anche il dottor Conti, alla Cattaneo viene l’idea di mettere in scena uno spettacolo. Beatrice (Caterina Bertone) pensa di lasciare il lavoro e trovare una nuova sistemazione per allontanarsi da Vittorio, ma Pietro non è d’accordo.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 16 febbraio 2021

87a puntata

Marta conosce suo nipote Pietro e il feeling sembra immediato, quindi riabbraccia anche il padre e la zia che, per il momento, decidono di non rivelarle nulla su Federico (Alessandro Fella), mentre Silvia pone la questione ad Adelaide (Vanessa Gravina). Il giovane Cattaneo, intanto, continua a frequentare Ludovica (Giulia Arena). Al Paradiso c’è fermento in vista della recita di Carnevale: Armando (Pietro Genuardi) si improvvisa regista e sceneggiatore e ha già scelto Rocco (Giancarlo Commare), Pietro e Stefania come attori. Agnese (Antonella Attili) e Maria (Chiara Russo), invece, sono impegnate con i costumi delle maschere.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 17 febbraio 2021

88a puntata

Beatrice continua a stare a disagio nella convivenza forzata con Marta e a casa Amato c’è un clima sempre meno sereno, soprattutto da quando Giuseppe (Nicola Rignanese) lavora come portiere di notte e non riesce a stare insieme ad Agnese. Al Paradiso Armando si trova a dover scegliere tra Maria e Irene (Arianna Montefiori) per il ruolo di una delle protagoniste della recita. Mentre Federico cerca di fare colpo su Ludovica, lei continua a punzecchiarsi con Marcello (Pietro Masotti), ancora alle prese con il Mantovano (Mariano Riccio). Beatrice riesce a confessare la sua sofferenza a Vittorio per il ritorno di sua moglie e intanto Marta scopre qualcosa del loro passato che non sapeva.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 18 febbraio 2021

89a puntata

Dopo aver scoperto da Pietro che Vittorio e Beatrice si conoscevano già da ragazzi, Marta chiede al marito maggiori detta gli sul rapporto tra lui e la cognata. Salvatore è sempre più arrabbiato con il padre, che ha deciso di licenziarsi, dopo una lite con il datore di lavoro. Adelaide decide di dare una seconda possibilità a Ludovica, chiedendole di fare le veci della Gramini (Greta Oldoni) per l’organizzazione di un evento al Circolo. Il Mantovano ne approfitta per fare pressione sulla Brancia.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 19 febbraio 2021

90a puntata

Marta ha convinto Beatrice a continuare a restare al Paradiso al posto di Luciano (Giorgio Lupano). Ludovica pensa di aver allontanato il Mantovano definitivamente, ma lui continua a tramare alle sue spalle. Silvia, dopo aver organizzato la festa di Carnevale per la parrocchia, può andare a trovare Nicoletta (Federica Girardello) e la nipotina a Parigi e si prepara alla partenza, non senza nostalgia. Ma prima di lasciare Milano, assiste alla prova generale della recita, uno di quei momenti che resterà fra i più bei ricordi della grande famiglia del Paradiso. Beatrice e Pietro lasciano casa di Vittorio, mentre Marta riceve una telefonata che forse nasconde un segreto.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.