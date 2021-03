Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 22-26 marzo 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 22 al 26 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22 marzo 2021

111a puntata

Dopo la proposta di Girolamo (Sergio Vespertino), Giuseppe (Nicola Rignanese) inizia a pensare a come mettere in atto il suo piano. Gloria (Lara Komar) si avvicina molto a Stefania (Grace Ambrose), quasi non la vedesse solo come una delle sue Veneri. Vittorio chiede coesione e senso di responsabilità ai suoi collaboratori in vista della firma del contratto che gli investitori americani intendono stipulare con il Paradiso. Dante (Luca Bastianello) è costretto a rivelare a Fiorenza (Greta Oldoni) il motivo per cui è tornato dagli Stati Uniti: rivedere Marta.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 23 marzo 2021

112a puntata

Anna (Francesca Carrain), Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo) si organizzano per fare un regalo a Stefania in vista del suo compleanno e coinvolgono anche le altre Veneri e Gabriella (Ilaria Rossi). Umberto (Roberto Farnesi) comunica ufficialmente a Cosimo (Alessandro Cosentini) che l’affare è saltato, spegnendo ogni sua speranza. A nulla serve l’intervento di Vittorio e Federico (Alessandro Fella). Continua il losco piano di Giuseppe al quale Girolamo (Sergio Vespertino) presenta il suo intermediario. Per una ripicca nei confronti di Adelaide (Vanessa Gravina), Fiorenza rischia di tradire il cugino, rivelando quanto ha scoperto su Dante e Marta.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 24 marzo 2021

113a puntata

Irene lancia la proposta ad Anna e a Maria di organizzare una festa a sorpresa per Stefania, mentre Gloria ha già comprato un regalo personale per la ragazza. Ludovica (Giulia Arena) riceve una lettera dalla madre che le scrive di aver messo in vendita Villa Brancia e la ragazza ha un crollo emotivo con Marcello (Pietro Masotti). Nemmeno le mediazioni di Vittorio e Federico riescono a salvare le sorti di Cosimo, che ancora non riesce a confessare i suoi problemi alla moglie Gabriella (Ilaria Rossi).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 25 marzo 2021

114a puntata

Le Veneri organizzano la festa a sorpresa per il compleanno di Stefania che non sospetta nulla e chiedono a Salvo (Emanuel Caserio) e Marcello di poter usare la caffetteria. Marcello capisce che Ludovica è in crisi e le offre il suo aiuto. Per caso Gabriella scopre che per un affare andato in fumo, la Palmieri, la fabbrica del marito, passerà con ogni probabilità nelle mani di Umberto. Cosimo è costretto a confessare la verità. Il loro idillio sembra andare incontro a una prima, grande, difficile prova.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 26 marzo 2021

115a puntata

Nonostante i problemi economici che incombono Cosimo e Gabriella si promettono amore eterno. Ludovica e Marcello sono ormai una coppia a tutti gli effetti, anche se nessuno dei due vuole ammettere i sentimenti che prova. La festa a sorpresa organizzata per Stefania rischia di andare a monte per un pelo, ma grazie a Federico si risolve tutto. Intanto Adelaide riceve una lettera nella quale Marta confessa cosa c’è stato tra lei e Dante durante il suo soggiorno a New York.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.