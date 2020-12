Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 14-18 dicembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 14 al 18 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 14 dicembre 2020

46a puntata

Agnese (Antonella Attili) raccomanda a Rocco (Giancarlo Commare) ed a Salvatore (Emanuel Caserio) di arrivare puntuali la sera per fare il Presepe. In vista della partenza Roberta (Federica De Benedittis) comunica alle Veneri che lascerà Milano, poi si congeda da Federico (Alessandro Fella), mentre Clelia (Enrica Pintore) è incaricata di trovare una sostituta. Intanto Vittorio sta lanciando una nuova moda: per le clienti del Paradiso sono stati preparati dei cesti natalizi omaggio contenenti prodotti deliziosi e ricercati.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 15 dicembre 2020

47a puntata

Agnese non sembra affatto felice per il ritorno del marito, riapparso dopo così tanto tempo come se nulla fosse successo, e rassicura Armando (Pietro Genuardi) che i suoi sentimenti non cambieranno. Luciano (Giorgio Lupano) invita Federico a passare la vigilia di Natale con lui Clelia e Carletto (Dylan Interlenghi), ma il ragazzo non si sbilancia. Al Paradiso, intanto, l’iniziativa dei cesti sta avendo un grande successo e Vittorio si convince a prolungarla.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 16 dicembre 2020

48a puntata

Giuseppe (Nicola Rignanese) fa di tutto per riconquistare la fiducia della moglie e recuperare il rapporto con Salvatore. Adelaide (Vanessa Gravina) non prende bene la decisione di Vittorio e Marta di rinunciare al Natale con la famiglia Guarnieri, per stare invece accanto ai nipoti, mentre Umberto (Roberto Farnesi) vuole essere sicuro che Vittorio non parli a Marta della faccenda di Federico. Al Paradiso, le Veneri decidono di fare un regalo d’addio a Roberta e intanto Marcello (Pietro Masotti), costretto a fornire un alibi al Mantovano per una rapina compiuta la sera prima, è sempre più in trappola.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 17 dicembre 2020

49a puntata

Il Mantovano minaccia di farla pagare a Roberta se Marcello non eseguirà i suoi ordini. Giuseppe inizia a capire quanto sia importante Armando per la sua famiglia e, pur sospettando qualcosa tra Ferraris e sua moglie, fa buon viso a cattivo gioco. Al Paradiso le Veneri organizzano una serata per Roberta e Marcello in trattoria per dare il regalo d’addio alla collega.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 18 dicembre 2020

50a puntata

Roberta, tra le lacrime, confida a Gabriella (Ilaria Rossi) di aver visto Marcello baciare Ludovica (Giulia Arena). Agnese riceve un bellissimo regalo da Armando, mentre Giuseppe ha una sorpresa per la moglie: ha deciso che a Natale la porterà a Partanna. Umberto, intanto, pensa a un dono per Federico. Cosimo (Alessandro Cosentini), per risollevare l’umore di Gabriella, triste per quanto è successo alla sua grande amica, organizza solo per loro due una serata romantica al Circolo.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.