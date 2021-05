Il Paradiso delle Signore, anticipazioni ultime puntate 24-28 maggio 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli ultimi episodi di questa stagione dal 24 al 28 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 24 maggio 2021

156a puntata

Vittorio ripensa all’addio sancito con Marta che, però, non sa ancora se accettare o meno l’offerta della Sterling. Mentre Rocco (Giancarlo Commare) è entusiasta del suo futuro da ciclista, Maria (Chiara Russo) non ha il coraggio di parlare a Rocco dell’ultimatum del padre, che acconsentirebbe alla loro unione a patto che tornino in Sicilia dopo le nozze. Cosimo (Alessandro Cosentini) esorta Gabriella (Ilaria Rossi) a valutare seriamente l’opportunità di andare a lavorare a Parigi con Defois (Paolo Bernardini) ma lei, pur avendo ben chiaro il desiderio del marito di andare a vivere in Francia, non se la sente di lasciare il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 25 maggio 2021

157a puntata

Adelaide (Vanessa Gravina) apprende che Marta ha deciso di accettare la proposta della Sterling e si confronta con Umberto (Roberto Farnesi). Maria sembra essersi decisa a dire la verità a Rocco ma poi chiede aiuto a Giuseppe (Nicola Rignanese) affinché convinca il padre a non irrigidirsi con le sue richieste, del tutto ignara che è lo stesso Giuseppe ad avere accordi con Puglisi e a cercare di ostacolare il sogno del nipote.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 26 maggio 2021

158a puntata

Rocco ha scoperto l’ultimatum del padre di Maria e vuole provare a convincerlo a dare loro il consenso alle nozze anche senza un trasferimento in Sicilia. Gabriella chiede a Cosimo un po’ di tempo prima di decidere se andare a vivere a Parigi e nel frattempo viene informata da Armando (Pietro Genuardi) e Beatrice (Caterina Bertone) che i Conti stanno per lasciarsi. Fiorenza (Greta Oldoni) continua a tramare alle spalle di Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) e li fa seguire da un giornalista di gossip.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 27 maggio 2021

159a puntata

Nonostante la notte trascorsa insieme a Vittorio, Marta non ha cambiato idea sulla sua partenza. Rocco pensa di ricorrere alla classica “fuitina” con Maria per risolvere i loro problemi, ma poi torna sui suoi passi. Fiorenza organizza un colpo giornalistico per svergognare una volta per tutte la Brancia; Ludovica e Marcello, però, scoprono il suo piano. Cosimo informa la madre che presto si trasferiranno a Parigi.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 28 maggio 2021

160a puntata

Vittorio ripensa a un momento di tenerezza con Marta e ne resta turbato. Gabriella ha finalmente fatto una scelta in merito al suo trasferimento a Parigi. Rocco, proprio a un passo dalla firma del contratto con la società ciclistica capitolina, decide di partire per la Sicilia per affrontare il padre della sua futura sposa. Marcello costringe Fiorenza a rinunciare al suo piano e adesso lui e Ludovica possono vivere la loro relazione serenamente alla luce del sole.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.