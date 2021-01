Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 19 al 22 gennaio 2021. La puntata del 18 gennaio non andrà in onda, per lasciare spazio alle comunicazioni alla Camera dei Deputati del Presidente del Consiglio.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 19 gennaio 2021

Agnese (Antonella Attili) subisce sempre di più l’autorità di Giuseppe (Nicola Rignanese) e sceglie di non andare al lavoro, ma Salvatore (Emanuel Caserio) inizia a non sopportare più la prepotenza del padre. Cresce l’intesa tra Rocco (Giancarlo Commare) ed Irene (Arianna Montefiori), ma nel frattempo dalla Sicilia torna anche Maria (Chiara Russo) al Paradiso e lui si sente confuso tra le due rivali. Gabriella (Ilaria Rossi) e Salvo si ritrovano vicini ad accudire Agnese, mentre la stilista non si sente compresa da Cosimo. Intanto Beatrice (Caterina Bertone) cerca di allontanare la tentazione di innamorarsi di nuovo di Vittorio e i due concordano nel mettere una pietra tombale sui ricordi della loro giovinezza.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 20 gennaio 2021

Beatrice cerca di allontanarsi da Vittorio ma, nonostante la volontà di rimuovere un sentimento in realtà mai sopito, immagina una quotidianità accanto a lui. Rocco, grazie a Don Saverio (Andrea Lolli), ha trovato una sistemazione per Irene, che non può più dormire nel magazzino del Paradiso, mentre Maria è sempre più sospettosa. A casa Conti arriva una lettera appassionata di Marta che con parole calde racconta al marito della sua giornata in America e scrive che non vede l’ora di riabbracciarlo. Nel frattempo esplode la lite tra Salvo e il padre che ha costretto ancora una volta Agnese a non andare al lavoro.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 21 gennaio 2021

Salvatore racconta a Marcello di aver dormito in caffetteria dopo una brutta lite con il padre, ma nasconde al socio il bacio con Gabriella, mentre Agnese inizia a opporsi all’autorità di Giuseppe, soprattutto per difendere il figlio. Intanto Gabriella inventa una scusa per non stare con il fidanzato. Grazie a Rocco, Irene riesce a riconciliarsi con il padre e Maria capisce che tra i due non c’è nessuna storia clandestina. Clelia (Enrica Pintore) si assenta dal Paradiso per andare a ritirare le analisi che il medico le ha prescritto dopo il malore, ma scompare per troppo tempo mettendo in ansia Luciano (Giorgio Lupano).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22 gennaio 2021

Gabriella confessa a Laura che lei e Salvatore si sono baciati. Adelaide (Vanessa Gravina) mette in guardia Umberto su Arturo Bergamini (Alessandro Cosentini), preoccupata per la troppa ingerenza dell’uomo negli affari di famiglia. Rocco rivela ad Armando (Pietro Genuardi) che il cugino non è rientrato a dormire dopo l’ennesimo scontro con il padre e il capo magazziniere va a parlare con Salvatore per convincerlo a tornare a casa. Intanto tutto è pronto per la foto del gruppetto che compone la squadra ciclistica: nasce ufficialmente il team del Paradiso. Finalmente Clelia torna da Luciano con una notizia sconvolgente che cambierà per sempre il loro futuro, mentre Beatrice viene a sapere da Vittorio che non potrà avere figli da Marta.

