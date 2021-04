Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 19-23 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 19 al 23 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 19 aprile 2021

131a puntata

Irene (Francesca) si sente in colpa nei confronti di Maria (Chiara Russo), ma non le dice del bacio scambiato con Rocco (Giancarlo Commare). Marta ha un confronto aperto con Beatrice (Caterina Bertone), che sembra essersi messa da parte definitivamente. Soddisfatto della serata al Circolo, Alan Sterling (Jay Paul Bullard), l’ex capo newyorkese di Marta, chiede a Dante (Luca Bastianello) di organizzare un incontro con la giovane Guarnieri e Vittorio per una proposta molto allettante da fare a entrambi, prima di partire. Intanto le accuse di Cosimo (Alessandro Cosentini) a Umberto (Roberto Farnesi) sono finite anche su un giornale e Adelaide è sempre più in ansia.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 20 aprile 2021

132a puntata

I sentimenti tra Irene e Rocco non sono ancora chiari, mentre Maria continua a struggersi per il bel siciliano. Umberto passa al contrattacco con Cosimo, che ancora una volta deve ammettere di non avere lo stesso potere dei Guarnieri. Marta parla a Vittorio dell’offerta, arrivata da Sterling in persona, di curare la campagna di lancio della collezione a marchio Paradiso. Conti, però, ritiene di non poter lavorare con la moglie fianco a fianco come in passato anche perché a supervisionare il lavoro ci sarà Dante in quanto intermediario della Sterling, il quale non sembra affatto rassegnato a perdere Marta.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 21 aprile 2021

133a puntata

Maria è sempre innamorata di Rocco che, intanto, cerca di approfondire la conoscenza di Irene ma senza successo. Armando (Pietro Genuardi) inizia ad avere dei sospetti su Giuseppe (Nicola Rignanese) in merito alla truffa ai danni del Paradiso. Vittorio invita Pietro (Andrea Savorelli) a cena per parlare del suo futuro e quando Marta li vede insieme come padre e figlio si sente inadatta, pensando che lei non potrà mai dare dei bambini a suo marito. Adelaide (Vanessa Gravina) va a trovare Gabriella (Ilaria Rossi) per convincerla a tenere a freno Cosimo che, invece, irrompe a Villa Guarnieri e ancora una volta minaccia Umberto.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22 aprile 2021

134a puntata

Rocco non demorde con Irene e la invita fuori; lei rifiuta ma continua a omettere la verità a Maria. Finalmente Armando e Gloria (Lara Komar) scoprono chi c’è dietro la truffa ai danni del Paradiso. Dopo le minacce di Cosimo, Umberto si avvicina a Dante per chiedergli un favore importante. Beatrice si confronta con Vittorio sul futuro di Pietro, mentre lui la ringrazia per il supporto che gli sta dando in un momento così difficile. Intanto Marta, tormentata dai suoi fantasmi, cerca conforto e risposte ai suoi dubbi tra le braccia del padre.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 23 aprile 2021

135a puntata

Giuseppe confessa ad Agnese (Antonella Attili) che non riuscirà a ripagare il debito a Salvo (Emanuele Caserio) e il loro rapporto inizia ad incrinarsi sempre più, mentre il sentimento che lega la donna ad Armando è sempre più forte. Ludovica (Giulia Arena) capisce di tenere molto a Marcello (Pietro Masotti) e desidera condividere con lui la sua elezione a nuova vicepresidentessa del Circolo. Il ragazzo, intanto, è venuto a sapere che per le persone coinvolte in passato negli affari del Mantovano (Mariano Riccio), non si mette bene. Vittorio e Marta si rivedono al Paradiso, ma dal confronto non emerge una soluzione alla loro crisi.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.