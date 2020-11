Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 16-20 novembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 16 al 20 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 16 novembre 2020

26a puntata

Agnese (Antonella Attili) ed Armando (Pietro Genuardi) vivono la loro storia come due adolescenti al primo amore. Salvatore (Emanuel Caserio) comunica a Laura (Arianna Montefiori) che sono diventati fornitori ufficiali della pasticceria del Circolo mentre Gabriella (Ilaria Rossi) è in difficoltà a far combaciare il suo lavoro al Paradiso con le richieste delle signore del Circolo, tanto che Vittorio le dà l’ultimatum. Pietro (Andrea Savorelli) inizia a frequentare la nuova scuola e sembra stia anche cercando di ambientarsi nel suo nuovo ruolo di magazziniere, ma i sospetti cadono su di lui quando due clienti protestano per una consegna sbagliata.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 17 novembre 2020

27a puntata

Gabriella e Roberta (Federica De Benedittis) sono alle prese con decisioni importanti da prendere per il loro futuro e forse questo spaventa entrambe. Pietro viene messo in punizione da Armando che, d’accordo con Vittorio, per indurre il ragazzo a confessare i suoi errori, è costretto a coinvolgere nel provvedimento disciplinare anche Rocco (Giacarlo Commare). Al Paradiso, intanto, suscita grande entusiasmo la visita del noto ciclista Sante Gaiardoni con la fidanzata, la cantante Elsa Quarta. Stefania (Grace Ambrose) crede che Federico (Alessandro Fella) stia finalmente iniziando a notarla, ma è solo un’illusione, mentre i bozzetti di Gabriella per la nuova collezione natalizia ricevono una sonora s troncatura.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 18 novembre 2020

28a puntata

Gabriella è abbattuta per il fallimento dei bozzetti presentati a Vittorio ed Agnese, con fare materno, la convince a lavo rare da casa per concentrarsi meglio sulla collezione di Natale. Umberto (Roberto Farnesi) è sempre più legato a Federico e cerca di coinvolgerlo in tutti i modi nelle sue iniziative, ma il ragazzo, pur lusingato da tante attenzioni, non può sottrarsi agli impegni presi con Vittorio al Paradiso. Clelia (Enrica Pintore) si dà da fare per trovare una casa a Luciano (Giorgio Lupano), mentre Roberta supera un esame decisivo che la metterà di fronte a una scelta difficile.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 19 novembre 2020

29a puntata

In vista del nuovo evento al Paradiso in onore di Sante Gaiardoni, le Veneri decidono di caldeggiare un’atleta donna: Galina Yermolayeva, ciclista russa laureata in ingegneria. Il suggerimento viene da Roberta, che è ancora indecisa se accettare o meno la proposta della professoressa Barone di seguirla a Bologna. Intanto Beatrice (Caterina Bertone) che, dopo la morte del marito rischia di perdere la casa e ha bisogno urgente di soldi, è in cerca di un lavoro a Milano e Vittorio scopre da Pietro che la cognata è passata di lì senza dire niente a nessuno. Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) riesce a mettere le mani sulla cartella clinica di Federico: ormai ha la prova inconfutabile che il giovane è figlio di Umberto.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 20 novembre 2020

30a puntata

Silvia (Marta Richeldi) apprende che Adelaide è entrata in possesso della cartella clinica di Federico e la affronta. Dopo tante incertezze e riflessioni, Roberta decide di rinunciare alla sua carriera universitaria per restare accanto a Marcello (Pietro Masotti), mentre Gabriella finalmente riceve l’approvazione per i suoi bozzetti. Intanto al Paradiso la querelle sui due ciclisti, Yermolayeva e Gaiardoni, viene risolta con una votazione. In Caffetteria le cose vanno bene, soprattutto da quando c’è Laura che trasmette ai suoi soci sempre un’energia positiva. Intanto Umberto, messo alle strette da Adelaide, è costretto ad ammettere la verità: Federico è suo figlio.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.