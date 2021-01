Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 4 all’8 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 4 gennaio 2021

56a puntata

Federico (Alessandro Fella) comunica a Luciano (Giorgio Lupano) la sua intenzione di trasferirsi al più presto in modo da lasciargli campo libero per una possibile convivenza con Clelia (Enrica Pintore). Nel frattempo a casa Conti sembra essersi formata una nuova famiglia ma Adelaide (Vanessa Gravina) non approva che Beatrice (Caterina Bertone) sia andata a vivere sotto lo stesso tetto del cognato e affronta la donna a viso aperto. Al Paradiso fervono i preparativi per l’Epifania, ma in magazzino succedono cose strane. Intanto Carletto (Dylan Interlenghi) e Serena (Giulia Patrignani), che si occupano delle calze della Befana, bisticciano tra di loro, ma sono accomunati dallo stesso dolore per la perdita dei rispettivi papà.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 5 gennaio 2021

57a puntata

Gabriella (Ilaria Rossi) comunica a Laura (Arianna Montefiori) la data delle nozze con Cosimo (Alessandro Cosentini) e le affida il compito di preparare la torta. Tra Clelia e Beatrice, accomunate dall’esperienza della perdita di un marito, sta nascendo un’amicizia sincera. Umberto (Roberto Farnesi) sa che Federico ha preso il suo regalo di Natale e crede che gli sia piaciuto, mentre Adelaide continua a non approvare il rapporto tra Vittorio e la cognata. Intanto in magazzino continuano a succedere cose strane e si pensa che ci sia un fantasma. Dopo che Gabriella ha annunciato a Salvatore (Emanuel Caserio) il suo imminente matrimonio con Bergamini, Rocco (Giancarlo Commare) trova a casa la lettera che il cugino aveva indirizzato a Gabriella e che lei non ha mai ricevuto.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 6 gennaio 2021

58a puntata

Salvo scopre che la lettera scritta alla sua ex fidanzata è in casa sua e inizia a farsi mille domande in proposito, mentre Cosimo e Gabriella decidono di invitarlo al loro matrimonio. Rocco scopre che Irene (Francesca Del Fa) dorme in magazzino dopo essere andata via di casa per una lite con il padre, ma promette di non rivelarlo a nessuno: i due ragazzi cominciano a conoscersi meglio. Armando (Pietro Genuardi) parla a Luciano del suo desiderio di mettere su una squadra di ciclismo con Rocco e Pietro (Andrea Savorelli). Intanto Clelia e Luciano sentono sempre più forte il bisogno di venire allo scoperto e mostrarsi agli altri come una coppia.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 7 gennaio 2021

59a puntata

Dopo avere scoperto la verità sulla lettera Salvatore, sconvolto, si sfoga con Marcello e prende tempo con Gabriella che vuole sapere se parteciperà o meno al suo matrimonio. Intanto Arturo Bergamini, il padre di Cosimo, invita i Guarnieri alle nozze del figlio e coglie l’occasione per proporre a Umberto un affare immobiliare nel quale era coinvolto anche Ravasi (Roberto Alpi). Al Paradiso, Beatrice cerca un abito adatto per presentarsi alla scuola serale per il diploma di ragioneria e Clelia si mette a sua disposizione, mentre le Veneri notano la complicità fra Rocco e Irene e iniziano a sospettare che i due abbiano una relazione.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 8 gennaio 2021

60a puntata

Salvatore dispone la lettera in un punto della casa in modo tale che Agnese (Antonella Attili) possa vederla al suo ritorno dalla Sicilia. Beatrice è intenzionata a cercare un nuovo lavoro per non pesare su Vittorio, che le offre un’ottima opportunità: fare la segretaria di Luciano al Paradiso. Adelaide continua ad essere preoccupata per la questione Ravasi, mentre Umberto inizia il suo doppio gioco con Bergamini padre. Per Carletto e Serena è arrivato il momento dei saluti, ma prima di separarsi i due bambini si scambiano un regalo sotto lo sguardo intenerito delle rispettive madri. Nel frattempo Gabriella, per caso, trova la lettera di Salvo e decide di affrontarlo.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.