Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 19-23 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 19 al 23 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 19 ottobre 2020

6a puntata

Marta ha ricevuto una proposta di lavoro dalla Sterling & Cooper, l’agenzia pubblicitaria di New York, ma ha deciso di non accettare nonostante il marito e la zia Adelaide (Vanessa Gravina) le suggeriscano di ripensarci. Con il pretesto che arriverà in visita la zia Ernesta (Pia Engleberth), Silvia (Marta Richeldi) chiede a Luciano (Giorgio Lupano) di rimanere a casa ancora un po’, ma lui sembra irremovibile.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 20 ottobre 2020

7a puntata

Marta comunica alla zia che il marito, a sorpresa, le ha fatto trovare il biglietto dell’aereo per New York, e quindi andrà a vivere per qualche tempo negli Stati Uniti. A casa Cattaneo fa il suo ingresso la zia Ernesta; con lei c’è anche la figlia di un cugino, Stefania Colombo (Grace Ambrose), segretamente innamorata di Federico (Alessandro Fella) e appassionata di moda. Luciano, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, su consiglio di Clelia (Enrica Pintore) e del figlio, decide di rimandare il suo trasloco. E ci sono novità per l’intraprendente Laura (Arianna Montefiori): si è trasferita da Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta (Federica De Benedittis) ed è entrata ufficialmente in società con Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 21 ottobre 2020

8a puntata

Per Marta non sarà facile partire per gli Stati Uniti a cuor leggero sapendo di lasciare Vittorio per alcuni mesi. Luciano si sforza di simulare il matrimonio perfetto davanti alla zia Ernesta e a Stefania, impaziente di conoscere il Paradiso e quando arriva nel grande magazzino accompagnata da Silvia, la ragazza è subito attratta da quel mondo e resta incantata dai modelli della nuova collezione creati da Gabriella. Salvatore, ispirato da un’idea di Laura, decide di sondare l’interesse del Circolo per la fornitura di pasticceria, senza però coinvolgerla, facendo così infuriare la nuova socia, che poi si sfoga con Roberta. Per Marta è l’ultima notte a Milano e Vittorio le ha preparato una splendida sorpresa.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22 ottobre 2020

9a puntata

Ultimo risveglio nella sua casa per Marta, che si appresta ad una giornata di saluti a tutti i cari amici del Paradiso delle Signore. Per amore di Agnese (Antonella Attili), Armando (Pietro Genuardi) decide di togliersi la fede che porta al collo ma, arrivato al lavoro, Rocco (Gianmarco Commare) se ne accorge e pensando che l’abbia persa in magazzino, invita i colleghi a setacciarne ogni angolo, scatenando così un piccolo caso. Roberta invita Salvatore e Marcello a fare un gesto concreto di distensione nei confronti di Laura (Arianna Montefiori) e il giovane Amato per scusarsi propone alla ragazza di mettere nero su bianco il suo ingresso nella società.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 23 ottobre 2020

10a puntata

Al Paradiso tutto è pronto per l’uscita della nuova collezione: Gabriella e Vittorio ammirano il risultato davanti alla vetrina dove assieme alla foto della Contessa di Sant’Erasmo sono esposti i nuovi modelli. Luciano intanto vorrebbe portare a termine il suo progetto di trasferirsi e comincia a non sopportare più la presenza di Ernesta e Stefania, ma la zia confessa tra le lacrime di avere avuto lo sfratto e non ha più un posto dove andare: rimarrà dai Cattaneo ancora per un po’ di tempo.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.