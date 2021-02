Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dall’8 al 12 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 8 febbraio 2021

81a puntata

Vittorio informa le Veneri che Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano) hanno lasciato il Paradiso e Milano e decide che per il momento la nuova capocommessa sarà Dora (Mariavittoria Cozzella). Silvia (Marta Richeldi) è profondamente addolorata per la partenza del marito ma grazie anche al sostegno della zia Ernesta (Pia Engleberth) sembra trovare il modo per andare avanti. Arriva Anna (Francesca Carrain), la cugina di Gabriella (Ilaria Rossi), nonché prima testimone di nozze, venuta ad aiutarla per l’organizzazione del matrimonio, la quale si accorge subito che c’è qualcosa di irrisolto tra la futura sposa e Salvatore (Emanuel Caserio).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 9 febbraio 2021

82a puntata

Irene (Francesca Del Fa), delusa dalla scelta di Vittorio di incaricare Dora come nuova capocommessa, grazie anche a un vivace scambio di idee con Rocco (Giancarlo Commare), decide di cambiare atteggiamento e si mostra molto più disponibile con tutti, ma l’anomalo comportamento della ragazza preoccupa le Veneri. Ludovica (Giulia Arena) è sempre più incuriosita da Federico (Alessandro Fella) e dallo strano ascendente che il giovane riesce ad avere su Umberto (Roberto Farnesi). Per provare il registratore della “panchina dell’amore”, Armando (Pietro Genuardi) incide una storia che ricalca il suo amore per Agnese (Antonella Attili): da quando è tornato Giuseppe (Nicola Rignanese), i due possono solo ritagliarsi piccoli momenti di intimità.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 10 febbraio 2021

83a puntata

Dopo aver chiesto consigli allo zio, Pietro (Andrea Savorelli) inizia una “non troppo velata” corte a Stefania (Grace Ambrose). Al Paradiso le Veneri raccolgono la testimonianza bellissima di una coppia e iniziano a capire chi vincerà il premio di San Valentino. Federico riesce a far cambiare idea a Umberto su Ludovica che potrà quindi partecipare alle nozze di Cosimo (Alessandro Cosentini) e Gabriella ma Salvatore, dopo una conversazione con Anna, è convinto che la stilista sia ancora indecisa. Silvia comunica a Federico di voler trascorrere qualche tempo a Parigi da Nicoletta (Federica Girardello).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 11 febbraio 2021

84a puntata

Adelaide (Vanessa Gravina) apprende con sorpresa che Ludovica sarà presente alle nozze di Cosimo che l’ha scelta come testimone, mentre Salvatore sta seriamente pensando a un gesto estremo per far saltare il matrimonio di Gabriella. San Valentino è alle porte e Pietro invita Stefania a uscire, la quale accetta solo per far ingelosire Federico. Intanto Umberto cerca di coinvolgere sempre di più il giovane Cattaneo nei suoi affari e la Contessa teme che la presenza del ragazzo possa un giorno squilibrare tutti i rapporti di famiglia.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 12 febbraio 2021

85a puntata

E’ il giorno prima del matrimonio e, dopo tanti dubbi, Gabriella ha finalmente deciso a chi apparterrà il suo cuore. Fra le Veneri si respira l’aria del San Valentino imminente ma Stefania è un po’ pentita di voler “usare” Pietro per fare ingelosire Federico. Al Paradiso, intanto, Vittorio e Beatrice (Caterina Bertone) sono alle prese con la difficile scelta di un nuovo ragioniere quando ricevono una telefonata dal collegio di Serena (Giulia Patrignani) che ha avuto un piccolo incidente. Vittorio e Beatrice si precipitano dalla bambina per accertarsi che non ci sia niente di grave ma di ritorno rimangono bloccati, con la macchina in panne: sotto un cielo pieno di stelle, cedono alla passione.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.