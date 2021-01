Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dall’11 al 15 gennaio 2021. La puntata del 13 gennaio andrà in onda alle 14:00, per lasciare spazio alla Coppa Italia.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 11 gennaio 2021

61a puntata

Salvo (Emanuel caserio) è convinto che le cose con Gabriella (Ilaria Rossi) sarebbero andate diversamente se lei avesse letto la lettera che Agnese (Antonella Attili) ha nascosto e in lui si riaccende la speranza, nonostante Marcello (Pietro Masotti) e Laura (Arianna Montefiori) cerchino di fargli capire che le cose stanno diversamente. Per Beatrice (Caterina Bertone) è il primo giorno come assistente di Luciano (Giorgio Lupano), al Paradiso, e come studentessa alle scuole serali di ragioneria. Il doppio gioco di Umberto (Roberto Farnesi) è subito scoperto da Bergamini, mentre Adelaide (Vanessa Gravina), riceve una confidenza che la preoccupa ancora di più.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 12 gennaio 2021

62a puntata

Dopo aver ritrovato la lettera, Gabriella ripensa alla storia con Salvo e dice la sua prima bugia a Cosimo (Alessandro Cosentini). Arturo Bergamini, dopo lo scontro avuto con Umberto sull’affare che stava per concludere con lui, inizia a indagare sulle sorti di Ravasi (Roberto Alpi) e riceve da Ludovica (Giulia Arena) un’informazione che può tornargli utile, mentre Adelaide è preoccupata per le scelte del cognato. Armando (Pietro Genuardi), Pietro (Andrea Savorelli) e Rocco (Giancarlo Commare) sono sempre più entusiasti di formare una squadra ciclistica del Paradiso delle Signore. A Casa Conti arriva una telefonata dalla madre superiora del collegio di Serena (Giulia Patrignani) che mette la famiglia in agitazione.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 13 gennaio 2021

63a puntata

Vittorio decide di andare a prendere al collegio la piccola Serena che la sera prima piangeva al telefono. Al Paradiso, tra l’entusiasmo di Rocco e delle Veneri, Gabriella è al lavoro per disegnare la maglia della squadra di ciclismo del Paradiso delle Signore. E mentre la stilista cerca di allontanare Salvatore non senza fatica, Armando confida a Luciano di essere preoccupato per il ritorno dalla Sicilia di Agnese con il marito. Clelia (Enrica Pintore) ha un mancamento in magazzino dove Irene (Francesca Del Fa), come ogni sera, prepara il suo giaciglio per la notte. La ragazza, però, decide di non intervenire per non farsi scoprire.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 14 gennaio 2021

64a puntata

Gabriella cerca di convincere Salvatore a guardare avanti, allo stesso tempo, però, anche lei è turbata dal riavvicinamento del suo ex fidanzato. Luciano è preoccupato per le condizioni di salute di Clelia e insiste con la capocommessa per far venire il medico al Paradiso. Intanto Irene deve lasciare il magazzino e Rocco le promette che le troverà una sistemazione. Marcello invita Salvatore a chiudere con il passato, inutilmente, e lui, che continua a struggersi per Gabriella, si confida con Laura non accorgendosi dei sentimenti che la ragazza prova nei suoi confronti.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 15 gennaio 2021

65a puntata

Giuseppe (Nicola Rignanese) spadroneggia sulla vita di Agnese, mentre Salvo, in un doloroso confronto, le chiede chiarimenti sulla lettera che ha nascosto a Gabriella. Bergamini padre ricatta abilmente Umberto riguardo alla questione Ravasi e Adelaide, sempre più preoccupata, invita il cognato a non mettersi contro di lui. Nel frattempo Cosimo propone a Federico (Alessandro Fella) di aiutarlo a rinnovare l’immagine della Ditta Palmieri. Tra Agnese e Armando è amore impossibile: l’addio è straziante.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.