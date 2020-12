Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 21-25 dicembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 21 al 25 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 21 dicembre 2020

51a puntata

A Casa Cattaneo la zia Ernesta (Pia Engleberth) e Stefania (Grace Ambrose) decidono di fare l’albero per tirare su il morale a Silvia (Marta Richeldi). Dopo la rottura con Roberta (Federica De Benedittis), Marcello (Pietro Masotti) mantiene il lavoro in Caffetteria così Salvo (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) sono costretti a licenziare Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte), la nuova cameriera. Tuttavia, per aiutarla, Laura la propone come Venere a Clelia (Enrica Pintore). Intanto al Paradiso si cerca un’idea semplice e d’effetto per la settimana di Natale.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22 dicembre 2020

52a puntata

Salvatore e Laura sono preoccupati per Marcello, sofferente per amore. Invece, per amore dei suoi figli, desiderosi di trascorrere le vacanze natalizie a casa dello zio, Beatrice (Caterina Bertone) decide di rifiutare l’offerta di Adelaide (Vanessa Gravina) di un soggiorno in montagna a spese del Circolo, ma si mette contro la Contessa. Silvia vorrebbe avere a tutti i costi Federico (Alessandro Fella) a casa per la cena della vigilia e la zia Ernesta, mentendo, la informa che il ragazzo ci sarà, mentre Luciano (Giorgio Lupano) prega il figlio di concedere alla madre almeno il pranzo del venticinque.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 23 dicembre 2020

53a puntata

Prima di andare in Sicilia per il periodo natalizio, Maria (Chiara Russo) prepara per Rocco (Giancarlo Commare) e Salvatore dei piatti prelibati per la sera della vigilia di Natale. Dopo aver assistito a un diverbio tra i suoi figli e il personale del Circolo, Beatrice decide di licenziarsi. Mentre Luciano parla a Federico del regalo che intende fare a Carletto (Dylan Interlenghi), Umberto ne ha comprato uno per il giovane Cattaneo e prega Vittorio di fare da tramite per la consegna. Intanto al Paradiso, arriverà Babbo Natale: Serena (Giulia Patrignani) e Carletto saranno i suoi Elfi.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 24 dicembre 2020

54a puntata

E’ la vigilia di Natale e al Paradiso, l’arrivo di Babbo Natale crea un momento magico. Le Veneri, dopo aver saputo che a Casa Amato qualcuno ha divorato tutto quello che aveva preparato Maria per la cena, fanno una sorpresa a Salvo, Rocco, Marcello e Armando (Pietro Genuardi) che si godono una cena tutta al maschile. E per il capo magazziniere c’è anche un regalo molto speciale. Grazie a un’idea di Stefania, Federico si ammorbidisce nei confronti di Silvia e corre da lei per la cena del ventiquattro. Per Luciano, invece, è il primo cenone con Clelia e Carletto.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 25 dicembre 2020

55a puntata

Federico racconta a Luciano della reazione commossa di Silvia quando lo ha visto entrare in casa la sera precedente e il ragioniere lo esorta a perdonare la madre. Cosimo (Alessandro Cosentini) e Gabriella (Ilaria Rossi) hanno finalmente scelto la data delle nozze. Salvatore e Marcello trascorrono il 25 dicembre a lavorare in caffetteria, mentre Vittorio decide di portare Beatrice e i ragazzi a pranzo al Circolo. Armando trova un biglietto di Agnese (Antonella Attili) nascosto nella sua nuova bicicletta, la gradita sorpresa lasciata per lui dalla sua amata che ora è lontana.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.