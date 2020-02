Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 24 al 28 febbraio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 24 febbraio 2020

91a puntata

Marta è stata convocata dal padre, che comunica a lei ed a Riccardo (Enrico Oetiker) che la Banca Guarneri sta chiudendo. Al Paradiso delle Signore Vittorio apre una sezione dedicata ai cosmetici, forniti dall’imprenditore Gilberto Sacco, e l’affida a Dora (Mariavittoria Cozzella). Antonio (Giulio Corso) ed Elena (Giulia Petrungaro) raggiungono Salvatore (Emanuel Caserio) per comunicare ad Agnese (Antonella Attili) la verità su Giuseppe (Nicola Rignanese).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 25 febbraio 2020

92a puntata

Antonio è insospettito da Armando (Pietro Genuardi), che ormai fa parte della famiglia. Agnese, intanto, nel tentativo di levarsi la fede si ferisce ad un dito. Angela (Alessia Debandi) si avvicina a Riccardo per la situazione della sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 26 febbraio 2020

93a puntata

Agnese vuole recarsi al lavoro, ma Gabriella (Ilaria Rossi), Antonio ed Elena glielo sconsigliano, vista la ferita al dito. In previsione della vendita di Villa Guarnieri, Umberto (Roberto Farnesi) esorta la cognata ed il figlio a spartirsi mobili ed oggetti. Armando, dopo aver visto Antonio, si allontana da Agnese.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 27 febbraio 2020

94a puntata

Silvia (Marta Richeldi) tenta un approccio distensivo con Luciano (Giorgio Lupano), ma lui non vuole fare un passo indietro; Federico (Alessandro Fella), intanto, torna a lavorare al Paradiso delle Signore. Adelaide (Vanessa Gravina) si prepara ad abbandonare Villa Guarnieri, ma proprio quando la vendita sembra inevitabile, a Riccardo viene un’idea per salvare l’immobile di famiglia.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 28 febbraio 2020

95a puntata

Antonio chiede scusa ad Armando, invitandolo a prendersi cura di sua madre. Adelaide acquista Villa Guarnieri e fa il suo rientro in famiglia da vera regina, ma dovrà dividere lo stesso tetto di nuovo con Umberto. Clelia (Enrica Pintore), per recuperare un giocattolo di Carletto (Dylan Interlenghi) dimenticato nell’ufficio di Luciano, legge una lettera di Silvia e scopre la verità sulla paternità di Federico.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.