Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 16 al 20 marzo 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 16 marzo 2020

106a puntata

Rocco (Gianmarco Commare) è triste per la partenza di Marina (Ludovica Coscione), ma Irene (Francesca Del Fa) prova ad avvicinarsi a lui. Riccardo (Enrico Oetiker) è intenzionato a lasciare Ludovica (Giulia Arena), ma quando la incontra lei ha una brutta sorpresa per lui: d’accordo con sua zia Adelaide (Vanessa Gravina) la ragazza ha deciso che è giunto il momento di annunciare ufficialmente il loro fidanzamento.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 17 marzo 2020

107a puntata

Gabriella (Ilaria Rossi) riceve delle critiche negative per un suo modello di bikini in vendita all’interno del Paradiso delle Signore. Ludovica ha dei sospetti su Ravasi (Roberto Alpi) nella gestione del suo patrimonio e lo confida ad Umberto (Roberto Farnesi). Angela (Vanessa Debandi) teme di non essere all’altezza del rampollo di Riccardo e decide di troncare la loro storia.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 18 marzo 2020

108a puntata

Dopo le critiche negative alla sua collezione, Gabriella riceve il sostegno di un personaggio molto popolare in tv. Luciano (Giorgio Lupano) invita a cena Silvia (Marta Richeldi) per riappacificarsi con lei, ma lo fa solo perché gliel’ha chiesto Federico (Alessandro Fella). Riccardo decide di lasciare Ludovica per dichiararsi ad Angela.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 19 marzo 2020

109a puntata

Riccardo annuncia la rottura con Ludovica ad Adelaide ed Umberto: lei non la prende bene, mentre lui sostiene il figlio. Durante la cena per il compleanno di Silvia, i Cattaneo incontrano Clelia (Enrica Pintore) con Ennio (Tommaso Basil). Luciano e Clelia continuano a guardarsi: la donna capisce la verità su Federico.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 20 marzo 2020

110a puntata

Vittorio scopre che Marta non può avere figli, mentre Luciano confessa a Clelia che non potranno stare insieme. Tuttavia, prima di andare all’appuntamento con Ennio, Clelia ha un ripensamento e corre da Luciano. I due si ritrovano innamorati.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.