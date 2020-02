Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 17 al 21 febbraio 2020.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 17 febbraio 2020

86a puntata

Dopo due giorni di assenza da casa, Luciano (Giorgio Lupano) telefona alla moglie e scopre l’identità del padre di Federico (Alessandro Fella). Vittorio, in partenza per l’Expo ’61, informa le Veneri che per quella settimana il loro referente sarà Marta. Cosimo (Alessandro Cosentini) continua a frequentare Gabriella (Ilaria Rossi) e confessa a Riccardo (Enrico Oetiker) di esserne innamorato.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 18 febbraio 2020

87a puntata

Federico esprime il desiderio di tornare a lavorare nel grande magazzino e chiede al padre di fissare un incontro per lui con Marta. Nella fabbrica in cui lavora Cosimo uno sciopero minaccia la produzione dei capi firmati dal Paradiso delle Signore. Luciano è sempre più arrabbiato con Silvia (Marta Richeldi).

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 19 febbraio 2020

88a puntata

Ennio (Tommaso Basili) corteggia Clelia (Enrica Pintore), che acconsente a una serata insieme nel suo cinema con il piccolo Carletto. Rocco (Giancarlo Commare), per amore di Marina (Ludovica Coscione), convince il produttore del fotoromanzo a dare un ruolo anche alla giovane, ma Irene (Francesca Del Fa) decide di tornare all’attacco e di aiutare il ragazzo a studiare le scene.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 20 febbraio 2020

89a puntata

Marta discute con Vittorio a proposito dello sciopero, mentre Luciano incontra Umberto (Roberto Farnesi), il vero padre di Federico, e non riesce a trattenere la rabbia nei suoi confronti. Nel frattempo, la Caffetteria ospita le riprese del fotoromanzo.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 21 febbraio 2020

90a puntata

Tra Luciano e Silvia c’è sempre più tensione, tanto che Federico cerca di capire perché. Clelia accetta un altro invito da Ennio, mentre Rocco soffre per Marina. Intanto, Salvatore (Emanuel Caserio) torna dalla Germania: Giuseppe (Nicola Rignanese) non è in arresto, ma una ben più terribile verità sconvolge la famiglia Amato.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.