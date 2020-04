Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dall’anno scorso ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 20 al 24 aprile 2020. Queste sono le ultime puntate della stagione: a causa dell’emergenza Coronavirus, il set si è chiuso in anticipo e non è stato possibile finire la stagione, come previsto, a maggio.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 20 aprile 2020

131a puntata

Vittorio non riesce a perdonare Marta: tra i due le cose non vanno bene, tant’è che lei si trasferisce a Villa Guarnieri. In un momento di debolezza, Marcello (Pietro Masotti) consola Roberta (Federica De Benedittis) e trova il coraggio di confessarle che pensa sempre a lei. Riccardo (Enrico Oetiker) fa chiarezza sulla sua situazione e prende una decisione su Ludovica (Giulia Arena) e suo figlio.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 21 aprile 2020

132a puntata

Tra Vittorio e Marta continua la tensione, mentre Ludovica ottiene da Riccardo di farsi sposare entro un mese. Salvatore (Emanuel Caserio) rivela alle Veneri che non riesce a dimenticare Gabriella (Ilaria Rossi): le ragazze organizzano tra i due un incontro a loro insaputa.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 22 aprile 2020

133a puntata

Luciano (Giorgio Lupano) torna a Milano dopo l’intervento di Federico (Alessandro Fella) e Roberta non vede l’ora di parlare con lui per capire come stanno le cose con il giovane Cattaneo. Ludovica torna a Villa Guarnieri, mentre Marta torna a casa da Vittorio.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 23 aprile 2020

134a puntata

Angela (Alessia Debandi), dopo aver saputo del matrimonio tra Riccardo e Ludovica, pensa ad un trasferimento, mentre Luciano e Clelia (Enrica Pintore) sono innamorati e Carlo è contento che l’uomo gli faccia da padre. Roberta continua a chiedere a Federico di Luciano, che si trova costretto a raccontarle una piccola bugia per tranquillizzarla.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 24 aprile 2020

135a puntata

Agnese (Antonella Attili) intercetta la lettera che Salvatore ha scritto a Gabriella, che avrebbe compromesso il futuro della storia tra il figlio e la giovane stilista. Gabriella accetta l’invito di Cosimo (Alessandro Bergamini), mentre Riccardo, sebbene sia convinto della sua decisione, cerca di aiutare Angela a riunirsi con il figlio, come ultimo atto d’amore verso di lei.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.