Il Paradiso delle Signore 4, ultima puntata: quando finisce?

Anche Il Paradiso delle Signore 4 è rimasto “vittima” delle disposizioni per arginare l’emergenza Coronavirus: così, delle 160 puntate previste ad inizio stagione, solo 135 sono state girate. La produzione si è fermata infatti a metà marzo, sebbene lo stop alle riprese fosse previsto per gli inizi di aprile.

Ma quando finirà Il Paradiso delle Signore 4? La data dell’ultima puntata è stata fissata al 24 aprile, sempre alle 15:40, su Raiuno. Il finale della seconda stagione daily della soap racconterà, con un parallelismo che vuole essere di buon augurio a tutti, la Liberazione di Milano del 1945, quando dopo settimane di coprifuoco la gente uscì per strada a festeggiare.

La serie, però, tornerà il prossimo autunno: la Rai ha rinnovato la soap per due stagioni, cosa che permette agli autori di essere già al lavoro sulle prossime puntate. “È molto importante per tutti noi interpreti, autori, registi e tecnici, aver condiviso con il pubblico il nostro lavoro”, dichiara Giannandrea Pecorelli, produttore Aurora Tv. “E in questo ultimo difficilissimo periodo ancora di più. Ci stiamo impegnando tutti, anche noi, per tornare presto a riprendere le nostre vite, a sorridere e ad abbracciarci. Con ancora più amore”.

La soap, in questi mesi, ha raggiunto una media di 1,9 milioni di telespettatori, con punte del 19,5% di share ed ottimi numeri anche su RaiPlay, con una media di views di 27,8 milioni, e su Rai Premium, grazie alle repliche. La serie, inoltre, sta ottenendo anche buoni consensi sul fronte delle vendite all’estero.

Una soddisfazione sottolineata anche da Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction: “È una bella Italia quella che racconta e continuerà a raccontare Il paradiso delle signore. Le donne e gli uomini di un Paese forte di sé, proiettato in avanti e aperto alla speranza. In questa serie il pubblico ha trovato un luogo del desiderio, nella sua ricchezza ed energia, e vi si è rispecchiato. Ed è stata una felice conferma dell’ispirazione che sempre anima il nostro lavoro: trovare una sintonia con chi ci guarda, tradurre in una narrazione il bisogno di un immaginario radicato nella contemporaneità, anche quando torna indietro nel tempo e vi ritrova come nel Paradiso lo slancio e la voglia di crescere e migliorare. Vogliamo rassicurare gli spettatori, Il paradiso delle signore si prende solo una pausa dettata dalle necessità dell’oggi. La scrittura continua e Rai Fiction, il produttore i registi, gli attori, non vediamo l’ora di riportare nelle case i personaggi che il pubblico ha così felicemente accolto”.

Dal 27 aprile, infine, andranno in onda le repliche della serie.