Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 21-25 settembre 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 21 al 25 settembre 2020. Le puntate di lunedì e martedì andranno in onda eccezionalmente alle 14:00, per permettere la messa in onda degli Speciali del Tg1 sul Referendum. e sulle elezioni amministrative

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 21 settembre 2020

146a puntata

Vittorio, sulla scia dell’esperienza che sta vivendo con la piccola Anna, ha l’idea di mettere in produzione degli abiti per bambini a marchio Paradiso, idea accolta con entusiasmo dalla moglie. Roberta (Federica De Benedittis) e Gabriella (Ilaria Rossi) sono tristi per la decisione di Angela (Alessia Debandi) di seguire gli Aliprandi in Australia per stare vicino a suo figlio e Marcello (Pietro Masotti), addolorato per l’imminente separazione dalla sorella, trova conforto in Armando (Pietro Genuardi) e Salvatore (Emanuel Caserio). Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) rintraccia il factotum di Ravasi (Ettore Alpi) e da lui viene a sapere che Lucarelli è in realtà un medico che lo ha ricattato e non un uomo d’affari…

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22 settembre 2020

147a puntata

Nello spogliatoio del Paradiso, le Veneri ripensano con nostalgia ad Angela davanti al suo armadietto e si chiedono chi prenderà il suo posto ma Clelia (Enrica Pintore) assicura che provvederà a risolvere al più presto la situazione. Salvatore, intanto, cerca di consolare Marcello che si sente solo dopo la partenza della sorella e per giunta deluso da Roberta. Ludovica (Giulia Arena), alla prova dell’abito da sposa, rischia che Agnese (Antonella Attili) e Gabriella scoprano la verità sulla sua gravidanza…

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 23 settembre 2020

148a puntata

A Villa Guarnieri arriva una cartolina firmata da Adelaide (Vanessa Gravina) e Ravasi che mostra uno scorcio dell’Arizona. Al Paradiso Vittorio si presenta da solo con la piccola Anna e Agnese si offre di aiutarlo. Rocco (Gianmarco Commare) inizia a pensare di provare qualcosa per Maria e si confronta con Armando, il quale lo incita a frequentare e incoraggiare di più la ragazza. Intanto, da una frase del piccolo Carletto, Federico (Alessandro Fella) inizia a sospettare che fra Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia sia rinato qualcosa. Ed è sera quando Umberto, rigirando tra le mani la cartolina della contessa si accorge dal timbro postale che qualcosa non quadra…

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 24 settembre 2020

149a puntata

Umberto, rileggendo la cartolina inviatagli da Adelaide, si rende conto che vi è nascosto un messaggio segreto, che la donna ha scritto perché arrivasse a destinazione senza passare nell’occhio, ovvero una richiesta di aiuto.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 25 settembre 2020

150a puntata

Allarmato per il messaggio, Umberto decide di partire per New York, avvisando solo Riccardo (Enrico Oetiker). Clelia e Luciano, dopo un chiarimento, si promettono di non dirsi più bugie.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.