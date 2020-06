Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini: la trama ed il cast

Il 15 giugno 2020, su Raiuno, va in onda la terza puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano, fiction prequel de Il Commissario Montalbano anch’essa tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ad interpretare il protagonista, un giovane commissario appena trasferitosi a Vigata, c’è Michele Riondino, affiancato da numerosi altri giovani attori nei panni dei personaggi che già conosciamo. “Ritorno alle origini” è il titolo del terzo episodio, andato in onda per la prima volta l’8 marzo 2012, e vede l’ingresso di personaggi che i fan di Montalbano conoscono già.

Ritorno alle origini, la trama

Montalbano si è appena lasciato con Mery (Katia Greco), che sembrava volesse minare alla sua necessità di autonomia. Il caso del rapimento lampo della piccola Laura Belli, però, fa incontrare al protagonista Livia Burlando (Sarah Felberbaum), che nota subito il Commissario, ricambiata.

Livia, però, finisce anche nelle mire di Mimì Augello (Alessio Vassallo), appena arrivato a Vigata ed il cui atteggiamento da casanova non piace proprio a Montalbano. Le indagini, però, permettono al protagonista di riconoscere le qualità professioni di Augello e di stringere amicizia con lui.

A preoccupare Montalbano, però, è anche Carmine (Andrea Tidona) che, durante un’operazione, ha un malore. Per l’uomo, forse, è il momento di andare in pensione: in quest’occasione, il Commissario fa la conoscenza di suo figlio Giuseppe (Beniamino Marcone), che sta studiando per diventare Ispettore.

La prima indagine, cast

Ecco il cast de La prima indagine:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Maurilio Leto: agente Gallo

Alessio Piazza: Paternò

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Luciano Messina: Calogero, proprietario del ristorante dove va a mangiare Montalbano

Katia Greco: Mery

Giuseppe Santostefano: Dr. Pasquano

Alessandra Costanzo: Adelina

Vincenzo Ferrera: Gerlando Mongiardino

Antonio Giordano: Ettore Ferro

Gigi Angelillo: Rosario Mongiardino

Filippo Dini: Fernando Belli

Fernando Giuggioli: Dottor Munno

Ritorno alle origini, streaming

E’ possibile vedere Ritorno alle origini sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.