Il giovane Montalbano – Capodanno: la trama ed il cast

L’8 giugno 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano, fiction prequel de Il Commissario Montalbano anch’essa tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ad interpretare il protagonista, un giovane commissario appena trasferitosi a Vigata, c’è Michele Riondino, affiancato da numerosi altri giovani attori nei panni dei personaggi che già conosciamo. “Capodanno è il titolo del secondo episodio, andato in onda per la prima volta il 1° marzo 2012, in cui il protagonista inizia il nuovo anno lavorando.

Capodanno, la trama

Montalbano vive ancora nell’Hotel Pirandello, dove si trova da quando si è trasferito. In Commissariato, intanto, il giovane commissario ha legato con tutti, anche con il Dr. Pasquano (Giuseppe Santostefano), sebbene i due si punzecchino spesso. Con il padre (Adriano Chiaramida), invece, le cose vanno sempre poco bene.

La notte di Capodanno, proprio nell’hotel, viene trovato morto il marito di Rosina Liotta Locastro (Gioia Spaziani) e comproprietario dell’albergo. Per Montalbano, quindi, il 1991 inizia all’insegna del lavoro. Durante le indagini, il protagonista conosce il piccolo criminale Pasquale Cirrinciò, sorpreso a rubare in una casa sulla spiaggia di Marinella non abitata e che Montalbano sogna di poter affittare.

Riesce così ad affittarla ed a trasferirsi, con la signora Adelina (Alessandra Costanzo), madre di Pasquale, che gli fa le pulizie domestiche. Oltre alle indagini, infine, Montalbano si deve occupare di Mery (Katia Greco) che, saputo della nuova casa, inizia a progettare il suo futuro con l’uomo. Salvo, a quel punto, si rende conto di non volerla sposare e la lascia.

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Maurilio Leto: agente Gallo

Alessio Piazza: Paternò

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Luciano Messina: Calogero, proprietario del ristorante dove va a mangiare Montalbano

Katia Greco: Mery

Giuseppe Santostefano: Dr. Pasquano

Gioia Spaziani: Rosina Liotta Locastro

Alessandra Costanzo: Adelina

Alessandra Mortelliti: Milena

Tony Palazzo: Gaspare Arnone

Aurora Quattrocchi: maestra di Vincenzo

Lucia Guzzardi: Cicina Adorno

Alessandro Giuggioli: Munno

Franco Sciacca: Don Luigi Barbera

Clelia Piscitello: Teresa Sgrò

Ketty Di Porto: Cristina Ferlito

Capodanno, streaming

E’ possibile vedere Capodanno sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.