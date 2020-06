Il giovane Montalbano – Il terzo segreto: la trama ed il cast

Il 29 giugno 2020, su Raiuno, va in onda la quinta puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano, fiction prequel de Il Commissario Montalbano anch’essa tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ad interpretare il protagonista, un giovane commissario appena trasferitosi a Vigata, c’è Michele Riondino, affiancato da numerosi altri giovani attori nei panni dei personaggi che già conosciamo. “Il terzo segreto” è il titolo del quinto episodio, andato in onda per la prima volta il 22 marzo 2012, che vede Montalbano mettere alla prova Catarella (Fabrizio Pizzuto).

Il terzo segreto, la trama

Il Commissario Montalbano si è ormai ambientato nel suo ruolo, ma nonostante questo continua a fare degli incubi sulla morte delle persone a lui più care. Sul lavoro, invece, deve occuparsi di due nuovi casi: il primo riguarda la misteriosa sparizione della bacheca con le pubblicazioni di matrimonio.

Il secondo, invece, riguarda una lettera anonima che il Commissario riceve e che riguarda un incidente in cantiere. Da quella lettera segue una serie di morti bianche, tra cui quella di un operaio albanese, che costringono Montalbano ad indagare, fino a scoprire il coinvolgimento della mafia.

Collaborando con il Maresciallo Verruso (Nino D’Agata), il protagonista sarà aiutato da Caterina Corso (Giorgia Sinicorni), figlia di un imprenditore, e da Catarella, che così potrà dimostrare il suo coraggio e con cui condivide tre segreti. Livia (Sarah Felberbaum), intanto, si sente trascurata e, così, decide di risvegliare la gelosia di Montalbano.

Il terzo segreto, cast

Ecco il cast de Il terzo segreto:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Maurilio Leto: agente Gallo

Alessio Piazza: Paternò

Giuseppe Santostefano: Dr. Pasquano

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Alessandra Costanzo: Adelina

Nino D’Agata: Maresciallo Verruso

Giorgia Sinicorni: Caterina Corso

Perla Giordano: Djalma

Andry Maslonkin: Pashok Puka

Il terzo segreto, streaming

E’ possibile vedere Il terzo segreto sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.