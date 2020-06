Il giovane Montalbano – La prima indagine: la trama ed il cast

Il 1° giugno 2020, su Raiuno, va in onda la prima puntata della prima stagione de Il giovane Montalbano, fiction prequel de Il Commissario Montalbano anch’essa tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ad interpretare il protagonista, un giovane commissario appena trasferitosi a Vigata, c’è Michele Riondino, affiancato da numerosi altri giovani attori nei panni dei personaggi che già conosciamo. “La prima indagine” è il titolo del primo episodio, andato in onda per la prima volta il 23 febbraio 2012. Montalbano è alle prese non solo con il trasferimento a Vigata, ma anche con ben due indagini.

La prima indagine, la trama

Salvo Montalbano è vice commissario a Mascalippa, paese delle montagne siciliane che mal gradisce perché lontano dal mare che tanto ama. Grazie alla sua fidanzata di allora, Mery (Katia Greco), il protagonista ottiene il trasferimento a Vigata, paese che già conosce perché vi è cresciuto, con la promozione a Commissario.

Per Montalbano è il modo per iniziare una nuova vita, consapevole anche che con Mery le cose non stanno andando bene. Arrivato a Vigata, fa la conoscenza del Commissariato e dei suoi membri, come Augello (Alessio Vassallo), Carmine Fazio (Andrea Tidona) e suo figlio Giuseppe (Beniamino Marcone), appena entrato in Polizia e Catarella (Fabrizio Pizzuto).

Il neo Commissario deve subito affrontare due casi: uno è quello dell’omicidio di Casio Alletto, con alcuni precedenti per furto di bestiame, per cui il principale sospettato è il pastore Tano Borruso (Renato Lenzi). L’altro, invece, riguarda Viola Monaco (Valentina D’Agostino), che ha architettato un piano per vendicarsi dell’uomo che in passato l’ha violentata. Montalbano riesce però a fermarla ed a catturare l’uomo. Vigata, per Montalbano, significa però anche confrontarsi con il passato ed in particolare con il padre (Adriano Chiaramida), produttore di vino con il protagonista non ha un buon rapporto.

La prima indagine, cast

Ecco il cast de La prima indagine:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Maurilio Leto: agente Gallo

Alessio Piazza: Paternò

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Luciano Messina: Calogero, proprietario del ristorante dove va a mangiare Montalbano

Katia Greco: Mery

Valentina D’Agostino: Viola Monaco

Oriani: Pietro de Silva

Pier Luigi Misasi: Torrisi

Renato Lenzi: Tano Borruso

Pierpaolo Spollon: Spagnol

Cristiano Pasca: Stefano Botta

Carlo Ferreri: Lo Cascio

Gianfelice Imparato: Commissario Sanfilippo

Mary Cipolla: signora Pimpigallo

La prima indagine, streaming

E’ possibile vedere La prima indagine sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.