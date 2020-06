Il giovane Montalbano, il cast

I personaggi li conosciamo già, ma cambiano i loro interpreti: per Il giovane Montalbano, fiction che Raiuno ripropone dal 1° giugno 2020 e prequel de Il Commissario Montalbano, a dare volto al Commissario più famoso della fiction italiana ed ai suoi colleghi ed amici c’è un cast tutto nuovo.

A prendere il posto di Luca Zingaretti nei panni del protagonista, ad esempio, c’è Michele Riondino, scelta che stupisce per via della folta chioma di quest’ultimo ma che, essendo un prequel, ben si adatta all’idea di far evolvere il personaggio nel corso delle puntate.

Oltre a Riondino, sono presenti numerosi altri attori, che hanno formato un cast capace di incuriosire il pubblico già appassionato alle vicende della serie madre. Ecco, quindi, il cast de Il giovane Montalbano.

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Maurilio Leto: agente Gallo

Alessio Piazza: Paternò

Giuseppe Santostefano: Dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: Questore Alabiso

Luciano Messina: Calogero, proprietario del ristorante dove va a mangiare Montalbano