Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: la trama, il finale ed il cast

Il 13 luglio 2020, su Raiuno, va in onda la prima puntata della seconda stagione de Il giovane Montalbano, fiction prequel de Il Commissario Montalbano anch’essa tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ad interpretare il protagonista, un giovane commissario appena trasferitosi a Vigata, c’è Michele Riondino, affiancato da numerosi altri giovani attori nei panni dei personaggi che già conosciamo. “L’uomo che andava appresso ai funerali” è il titolo del primo episodio, andato in onda per la prima volta il 14 settembre 2015, che vede Montalbano alle prese con due casi.

L’uomo che andava appresso ai funerali, la trama

Montalbano deve indagare sull’omicidio di Pasqualino Cutufà (Felice Modica), uomo mite e conosciuto da tutti a Vigàta per la sua mania di partecipare a tutti i funerali del paese. La Polizia indaga contattando subito Ernesto Guarraci (Ottavio Amato), ex imprenditore ora in bancarotta, che aveva aperto un contenzioso proprio con Cutufà, che lavorava per lui e che durante il lavoro perse la gamba.

Guarraci però presenta Montalbano un altro mistero: sua moglie, che si stava recando dalla sorella con una grossa quantità di denaro, è improvvisamente scomparsa. Nove giorni dopo la sua sparizione, la donna viene ritrovata morta, strangolata.

Mentre indagano, il protagonista ed Augello (Alessio Vassallo) rimangono anche feriti in un attentato da parte del marito di una donna con cui il secondo ha avuto una storia. Montalbano, inoltre, chiede a Livia (Sarah Felberbaum) di sposarlo, ma poco dopo se ne pente.

L’uomo che andava apprezzo ai funerali, il finale

Per quanto riguarda il caso di Cutufà, il Commissario Montalbano scopre che ad ucciderlo è stata un malato terminale, con cui aveva avuto una discussione. La moglie di Guarraci, invece, è stata uccisa da due uomini per conto dell’uomo stesso.

L’uomo che andava appresso ai funerali, cast

Ecco il cast de L’uomo che andava appresso ai funerali:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Maurilio Leto: agente Gallo

Alessio Piazza: Paternò

Giuseppe Santostefano: Dr. Pasquano

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Alessandra Costanzo: Adelina

Felice Modica: Pasqualino Cutufà

Ottavio Amato: Ernesto Guarraci

Serena Iansiti: Stella Parenti

Bruno Torrisi: Jacopo Cutufà

Giovanna Drauss Di Rauso: Marisa Lo Schiavo

L’uomo che andava appresso ai funerali, streaming

E’ possibile vedere L’uomo che andava appresso ai funerali sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.