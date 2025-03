Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 8 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il gatto con gli stivali 2. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il gatto con gli stivali 2 – Trama

Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio è un film d’animazione del 2022, sequel dello spin-off del 2011 della saga di Shrek. Diretto da Joel Crawford, il film segue le avventure del Gatto con gli Stivali dopo anni di spericolate imprese.

Il protagonista scopre di aver esaurito otto delle sue nove vite a causa della sua passione per il pericolo e della sua incuranza per la sicurezza. Con una sola vita rimasta, il Gatto (doppiato da Antonio Banderas) si ritrova per la prima volta a temere la morte, incarnata da un minaccioso Lupo (il “Grande Lupo Cattivo”). Spinto dal desiderio di riottenere le sue vite perdute, decide di partire per un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri, nascosta nella misteriosa Foresta Nera.

Ad accompagnarlo ci sono Kitty Zampe di Velluto (Salma Hayek), la sua ex partner e nemesi, con cui ha un passato complicato, e Perrito (Harvey Guillén), un cagnolino randagio chiacchierone e ottimista che si unisce al gruppo per caso. Lungo il cammino, il trio deve affrontare diversi nemici: Riccioli d’Oro (Florence Pugh) e la sua “famiglia criminale” dei Tre Orsi, e “Big” Jack Horner (John Mulaney), un pasticciere malvagio che vuole la Stella per controllare tutta la magia del mondo. Tra azione, umorismo e un tocco di riflessione sulla mortalità, il Gatto scoprirà cosa conta davvero nella vita.

Il gatto con gli stivali 2 – Cast

Gatto con gli Stivali: Antonio Banderas (voce originale e italiana). Banderas riprende il ruolo che lo ha reso celebre, doppiando il Gatto in inglese, spagnolo e italiano con il suo inconfondibile accento.

Kitty Zampe di Velluto: Salma Hayek (voce originale), doppiata in italiano da Valentina Mari. La gatta affascinante e astuta torna dal primo film con una relazione complessa con il Gatto.

Perrito: Harvey Guillén (voce originale), doppiato in italiano da Lillo Petrolo (Pasquale Petrolo del duo Lillo & Greg). Il cagnolino porta comicità e tenerezza alla storia.

Grande Lupo Cattivo (La Morte): Wagner Moura (voce originale), doppiato in italiano da Saverio Raimondo. Questo personaggio, un’incarnazione della Morte, è uno dei punti forti del film.

Riccioli d’Oro: Florence Pugh (voce originale), doppiata in italiano da Benedetta Porcaroli. Una versione inedita e “criminale” del personaggio delle fiabe.

“Big” Jack Horner: John Mulaney (voce originale), doppiato in italiano da Edoardo Ferrario. Un villain esilarante e grottesco.

Mamma Orsa: Olivia Colman (voce originale), doppiata in italiano da Chiara Colizzi.

Papà Orso: Ray Winstone (voce originale), doppiato da Massimo Rossi.

Orso Figlio: Samson Kayo (voce originale), doppiato da Gabriele Sabatini.

