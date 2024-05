Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 12: Nuova casa e nuovi vicini

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 1 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Nuova casa e nuovi vicini”, dodicesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/12

Nazlı scopre con amarezza che Ali si è trasferito in una casa nuova, dedicandosi interamente al lavoro per cercare di distrarsi dal senso di solitudine e abbandono. Lei soffre per lui, ma Ali ha già un altro problema da affrontare: la sua nuova vicina di casa, Ezo. Un tema che caratterizza l’intera dodicesima puntata.

Nel frattempo, in ospedale Ferda e Ferman si ritrovano a litigare di nuovo su una diagnosi da fare ad un paziente, creando tensioni che porteranno Nazlı, Ali e Ferman ad affrontare Tanju. Le conseguenze di questo confronto saranno davvero sorprendenti e inaspettate.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 12 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.