Il Clandestino, trama terza puntata (15 aprile 2024)

Lunedì 15 aprile 2024, su Raiuno, va in onda la terza puntata de Il Clandestino, la fiction con protagonista Edoardo Leo. Quante puntate sono. Qui trovate il cast completo. Vediamo qualche anticipazione sulla trama.

Il Clandestino – Trama terza puntata

Titolo: “Chinatown”

L’ex ispettore capo Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, si trova invischiato in un nuovo caso che lo porta a immergersi nei loschi traffici della Chinatown milanese. Tutto ha inizio quando una donna cinese, disperata, si rivolge a lui per ottenere le prove del tradimento del marito. Travaglia, nonostante le sue rimostranze iniziali, accetta il caso, spinto da una pressante necessità di denaro per ripagare un debito misterioso.

Le indagini lo conducono in un mondo sommerso di segreti e pericoli, dove dovrà confrontarsi con gang criminali e loschi figuri. L’aiuto inaspettato arriverà da Palitha, il suo stravagante vicino di casa, interpretato da Alessandro Giallo, che si rivelerà un abile investigatore.

In questa puntata, Travaglia si troverà a dover mettere in discussione i suoi principi morali e a fare i conti con il suo passato da poliziotto. Riuscirà a risolvere il caso e a districarsi dalla pericolosa Chinatown milanese?

Oltre alla trama principale, la terza puntata de “Il Clandestino” riserverà anche nuovi sviluppi per le vicende personali dei protagonisti. Scopriremo di più sul passato di Travaglia e sulle ragioni che lo hanno portato ad abbandonare la polizia. Inoltre, assisteremo all’evolversi del rapporto tra lui e Palitha, che diventerà sempre più solido e complicato.

Il Clandestino, come vederlo

E’ possibile vedere Il Clandestino in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.