Il Cacciatore 3, quante puntate sono?

La caccia sta per ricominciare. Il Cacciatore 3, terza stagione della fortunata serie tv di Raidue, torna in onda da mercoledì 20 ottobre 2021 con i nuovi episodi. La serie è tratta dal libro “Il cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella (edito da Mondadori), che ha raccontato la sua vera esperienza e che nella serie ha ispirato il personaggio di Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari.

Ma da quante puntate è composto Il Cacciatore 3? In tutto, gli episodi di questa stagione sono otto, così come quelli della seconda, in onda due per sera per quattro settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione dovrebbe andare in onda il 10 novembre.

Il Cacciatore 3, la trama

Una posta in gioco sempre più alta, ma anche un equilibrio emotivo difficile da ritrovare: si muove su questo duplice binario –tra la vita professionale e quella familiare del magistrato Saverio Barone– la terza stagione de Il Cacciatore. Un racconto della lotta alla mafia tra action e poliziesco, senza perdere le sfumature tipiche di un periodo storico particolarmente tormentato per il Paese e per la Sicilia in particolare.

Dopo aver affrontato la nuova mafia corleonese, emergente ai primi anni ’90 e aver messo a segno la cattura di Brusca, il procuratore Saverio Barone dovrà destreggiarsi tra le minacce di morte che lo costringono in un bunker, il difficile rapporto con la figlia e l’arrivo di una nuova collega, Paola Romano, interpretata da Linda Caridi, che superate le insicurezze saprà farsi spazio in Procura.

Nella terza stagione c’è un’altra new entry: Peppino Mazzotta, nei panni di Nicola Calipari. Più giovane, ma già rodata un’altra nuova presenza, quella di Danilo Arena, a cui spetta il compito di dare corpo a un ragazzo ansioso di entrare nel mondo della criminalità organizzata e dimostrarsi capace di farne parte.