Il Cacciatore 3, la terza stagione si farà?

Le avventure di Saverio Barone (Francesco Montanari) potrebbero non finire: Il Cacciatore 2, la fiction di Raidue, si conclude, ma una terza stagione è probabile. Gli ascolti delle prime tre puntate della seconda stagione hanno avuto una media di 1.623.000 telespettatori (share dello 6,8%): la serie è stata ostacolata da una messa in onda che ha visto la prima puntata in onda di mercoledì, poi lo spostamento al venerdì ed infine il ritorno al mercoledì.

La critica, comunque, si è espressa positivamente verso una serie che continua a raccontare una pagina italiana realmente accaduta: la fonte della fiction è il libro “Cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella. Il materiale per raccontare nuovi appostamenti di Barone verso nuovi boss c’è.

A dare buone speranze al pubblico per una terza stagione ci ha pensato anche il produttore Rosario Rinaldo che, interpellato da TvBlog, ha detto che “lo sviluppo della terza stagione de Il Cacciatore è in fase molto avanzata. Abbiamo già le sceneggiature che sono in revisione”.

Rinaldo ha anche detto che i preparativi erano già iniziati ma ora, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati interrotti. Ad ogni modo, serve l’ok da parte della Rai prima di dare il via alle riprese. Se arrivasse, Il Cacciatore 3 potrà andare in produzione.