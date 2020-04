I Topi 2, la trama della prima puntata

Il 18 aprile 2020, su Raitre, va in onda la prima puntata de I Topi 2, seconda stagione della fiction scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, nei panni del protagonista, un boss latitante dato per morto ma che si nasconde per evitare la galera.

Il cast, oltre ad Albanese, vede anche la partecipazione di Lorenza Indovina (Betta), Tony Sperandeo (zio Vincenzo), Nicola Rignanese (U Stortu), Clelia Piscitello (zia Vincenza), Michela De Rossi (Carmen) ed Andrea Colombo (Benni).

I Topi 2, prima puntata

Primo episodio

Sebastiano e zio Vincenzo, guidati da U Stuorto, sono in fuga attraverso la smisurata rete di cunicoli sotterranei. I due trovano una sistemazione provvisoria nel bunker di altri latitanti di lungo corso, ma presto sono costretti ad andarsene a causa del russare bestiale di zio Vincenzo. U Stuorto allora li conduce in un nuovo appartamento che all’apparenza sembrerebbe già abitato.

Secondo episodio

Le amiche di Betta hanno organizzato un incontro con Paolo, igienista di bella presenza e provetto sciatore. Alle prime avance di Paolo, Betta non sa come reagire, è imbarazzata e allo stesso tempo gratificata. Chi sa, invece, bene come farlo è zia Vincenza: scandalizzata, chiede a U Stuorto di riferire tutto a Sebastiano, il quale convoca immediatamente una riunione con i membri delle altre famiglie allo scopo di dissuadere Paolo dal corteggiare sua moglie.

I Topi 2, streaming

E’ possibile vedere I Topi 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La seconda stagione è già interamente disponibile sulla pagina ufficiale della fiction.