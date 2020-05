I Topi 3, la terza stagione si farà?

Con l’ultima puntata I Topi 2 saluta il pubblico di Raitre che per tre settimane ha seguito le nuove avventure della famiglia capitanata da Sebastiano (Antonio Albanese), boss latitante dato per morto e quindi costretto a nascondersi per sfuggire alla Polizia.

La fiction, per come è stata scritta e pensata dallo stesso Albanese, potrebbe proseguire con una terza stagione, ma manca ancora l’ok da parte di Rai Fiction. Questo, nonostante il finale della seconda stagione sia aperto e faccia pensare che Albanese abbia già in mente come proseguire il racconto dei Parrini.

Sul fronte degli ascolti, I Topi 2, nei suoi primi due appuntamenti, non ha deluso le aspettative: la media è stata di 1.557.000 telespettatori (5,5% di share), in una serata non facile per la fiction come quella del sabato sera. Il formato di comedy da 25 minuti ad episodio sicuramente aiuta nell’idea nuove avventure per i Parrini, che nella prossima stagione potrebbero trovarsi di fronte a nuovi guai da affrontare, strappando così altri sorrisi al pubblico.