I Topi 2 su Raitre, il cast

E’ pressoché identico a quello della prima stagione il cast de I Topi 2, seconda stagione della fiction scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, in onda dal 18 aprile 2020 su Raitre. A guidarlo, come detto, c’è Albanese, che torna ad interpretare Sebastiano Parrini, boss latitante costretto a vivere nascosto per non farsi prendere delle Forze dell’Ordine.

Il resto del cast vede in gran parte attori che il pubblico ha già conosciuto durante la prima stagione. Ecco, quindi, il cast de I Topi 2.

Antonio Albanese è Sebastiano: figlio di un boss, alla morte del padre ha ereditato la sua impresa edile incline al malaffare. Orgoglioso delle proprie origini e della propria ignoranza, è ufficialmente deceduto, ma in realtà da anni è un latitante fiero della sua condizione. Ha vissuto nascosto nella sua villetta bunker fino a quando la Polizia non ha scoperto le vie di fuga scavate sottoterra. Da qui l’improrogabile ricerca di nuovo rifugio insieme allo zio Vincenzo (Tony Sperandeo), latitante anche lui. In questa nuova edizione emergerà il lato affettivo e familiare di Sebastiano, naturalmente declinato in modo surreale.

Lorenza Indovina è Betta: affianca Sebastiano anche nelle situazioni più assurde senza mai scandalizzarsi o esercitare alcuna influenza su di lui. Nella nuova stagione, Betta attraversa un momento particolare, una fase che la zia attribuisce -senza delicatezza e spesso pubblicamente- a un’ipotetica menopausa. È svagata, ha il pianto in tasca e dice cose senza senso. Betta, in effetti, soffre molto per la mancanza di Sebastiano. Il solido rapporto con lui viene quindi messo in crisi dalla lontananza e dai rischi che Sebastiano corre per incontrarla. Ma i due cercano, alla loro buffa maniera, un nuovo equilibrio.

Michela De Rossi è Carmen: con la laurea appena conseguita, potrebbe rappresentare appieno la nuova generazione di mafiosi; potrebbe essere la persona giusta e insospettabile per “pulire i soldi sporchi” attraverso attività legali. Se non fosse che la sua vita viene stravolta da diversi eventi intimi e personali che la portano da tutt’altra parte. Eventi che ovviamente coinvolgono e sconvolgono la famiglia, Sebastiano per primo.

Andrea Colombo è Benni: continua con le sue sperimentazioni culinarie, così come continuano le critiche di tutta la sua famiglia a questa sua passione. È diventato un po’ più adulto; prova infatti a inserirsi con maggiore autorevolezza nelle discussioni casalinghe, ma non convince nessuno, anche quando ha ragione. La sua ingenuità rischia di essere etichettata per sempre come stupidità.

Clelia Piscitello è zia Vincenza: presa da questioni familiari sempre più pressanti e prorompenti, trascura fortunatamente per un po’ la sua dipendenza dal gioco d’azzardo e dalle scommesse. L’assenza di Sebastiano e di suo marito in casa, le dà la patente di capofamiglia. Ma i suoi interventi sulle emergenze la portano quasi sempre ad avere reazioni sopra le righe, imprevedibili e sorprendenti.

Tony Sperandeo è zio Vincenzo: è nascosto ormai da diciannove anni, anche se tutti lo credono morto. Un record in fatto di latitanza. Si è talmente abituato che non vuole nemmeno uscire in caso di pericolo. E l’abbandono del suo amato bunker nella passata stagione lo ha scombussolato. Ora non vede l’ora di sistemarsi in un nuovo rifugio con la sua radio e riprendere l’hobby della pittura. L’anziano zio partecipa sempre alle disavventure della famiglia siglando le decisioni prese con le sue pessimistiche sentenze.

Nicola Rignanese è U Stortu: uomo di fiducia di Sebastiano, suo amico fraterno e unico collegamento con la realtà esterna. Continua a essere il tramite per impartire ordini agli altri capifamiglia e per risolvere ogni tipo di problemi. Nella nuova stagione la sua vita registra grandi cambiamenti che lo portano finalmente a essere sé stesso. Unico interrogativo: continuerà la sua attività con le pellicce?

Cesare De Capitani è Fransis: compagno storico di U Stuorto, uomo dolce e gentile che non si separa mai dal suo yorkshire Flavio.

Guglielmo Pinelli è Ludovico Laterza: fidanzato di Carmen, ragazzo borghese, dolce e accomodante.