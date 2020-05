I Topi 2, la trama dell’ultima puntata

Il 2 maggio 2020, su Raitre, va in onda l’ultima puntata de I Topi 2, seconda stagione della fiction scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, nei panni del protagonista, un boss latitante dato per morto ma che si nasconde per evitare la galera.

Il cast, oltre ad Albanese, vede anche la partecipazione di Lorenza Indovina (Betta), Tony Sperandeo (zio Vincenzo), Nicola Rignanese (U Stortu), Clelia Piscitello (zia Vincenza), Michela De Rossi (Carmen) ed Andrea Colombo (Benni).

I Topi 2, ultima puntata

Primo episodio: “Una nuova famiglia”

Bisogna organizzare il matrimonio tra Carmen e Ludovico (Guglielmo Pinelli) e come prima cosa è necessario conoscere la famiglia dello sposo. Da subito il contrasto tra le due famiglie è evidente: gli aristocratici Laterza sono colti, raffinati e hanno una visione sull’evento totalmente opposta a quella dei Parrini. A un certo punto, Sebastiano si sente male e si profila per lui un ricovero d’urgenza presso la più famosa clinica sotterranea.

Secondo episodio: “Il matrimonio”

Nel rifugio di Sebastiano si sta svolgendo il rito di affiliazione di U Stortu alla famiglia, mentre in casa Parrini fervono i preparativi per il matrimonio. Nel fatidico giorno Carmen viene accompagnata all’altare da U Stortu, gli invitati sono già tutti commossi, Sebastiano e lo zio seguono la cerimonia dal loro rifugio, quando all’improvviso.

I Topi 2, streaming

E’ possibile vedere I Topi 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La seconda stagione è già interamente disponibile sulla pagina ufficiale della fiction.