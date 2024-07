Gli idoli delle donne, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 6 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Gli idoli delle donne, una commedia italiana del 2022 diretta da Lillo Petrolo, Claudio Gregori e Eros Puglielli.. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Gli idoli delle donne – Trama

Filippo, un uomo di mezza età in crisi di identità, decide di reinventarsi come gigolò con l’aiuto del suo amico Max, un esperto del settore.

Tuttavia, i suoi piani vengono sconvolti dall’incontro con Juanita, una donna colombiana che si innamora di lui e lo coinvolge suo malgrado in un pericoloso traffico di droga.

Gli idoli delle donne – Cast

Il cast principale include:

Lillo Petrolo nel ruolo di Filippo

Claudio Gregori nel ruolo di Max

Ilaria Spada nel ruolo di Maria

Francesco Arca nel ruolo di Filippo da giovane

Marina Valdemoro Maino nel ruolo di Juanita

Corrado Guzzanti nel ruolo di Joaquim

Daniela Piperno nel ruolo di Geraldine

Simone Colombari nel ruolo del Ragionier Bardozzi

Valerio Lundini nel ruolo di Paolo

Marco Marzocca nel ruolo dell’Autista Minivan