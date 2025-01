Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Giustizia privata. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Giustizia privata – Trama

Giustizia privata (titolo originale: “Law Abiding Citizen”) è un film statunitense del 2009 diretto da F. Gary Gray. Ecco una panoramica della trama:

Clyde Shelton è un ingegnere che ha abbandonato una carriera promettente per dedicarsi alla sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando due malviventi entrano nella sua casa, uccidendo sua moglie e sua figlia. Nonostante Clyde fornisca tutte le prove necessarie, l’avvocato Nick Rice, desideroso di mantenere alta la sua percentuale di casi vinti, patteggia con uno dei criminali, Clarence Darby, lasciandolo libero dopo soli tre anni di carcere, mentre l’altro, Rupert Ames, viene condannato a morte.

Sentendosi tradito dal sistema giudiziario, Shelton decide di farsi giustizia da solo, non solo contro i colpevoli diretti ma anche contro chiunque abbia avuto a che fare con il patteggiamento, compreso Nick Rice. La vendetta di Shelton si manifesta attraverso una serie di omicidi elaborati e ben pianificati, che mettono alla prova il sistema legale e le capacità di Rice.

Giustizia privata – Cast

Gerard Butler interpreta Clyde Shelton, l’ingegnere e vendicatore.

Jamie Foxx interpreta Nick Rice, il procuratore distrettuale.

Leslie Bibb come Sarah Lowell, assistente di Nick Rice.

Colm Meaney come il procuratore distrettuale Jonas Cantrell.

Bruce McGill come il detective Dunnigan.

Michael Irby come Detective Garza.

Regina Hall come Kelly Rice, la moglie di Nick.

Viola Davis come la sindaca April Henry.

Christian Stolte come Clarence Darby, uno degli assassini.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram