Giro d’Italia 2023: tappa 18 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, giovedì 18 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Bra – Rivoli – 185 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al 28 maggio 2023, con partenza da Fossacesia e arrivo a Roma. Qui la radiocronaca e l’elenco di tutte le tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro e, dalle 12.30, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2023, tappa 12: Bra – Rivoli

Tappa divisa in tre parti: collinare per i primi 50 km, piatta da Alba a Rivoli (primo passaggio) per 75 km e quindi il circuito finale di 54 km con la salita al Colle Braida. Prima parte con ondulazioni continue e ininterrotte curve e saliscendi. Dopo Alba, strade di media larghezza prevalentemente rettilinee. Circuito finale con attraversamenti cittadini articolati per effetto di rotatorie e spartitraffico con, dopo Avigliana, la scalata al Colle Braida (9.8 km oltre il 7% con punte del 12%). Discesa e avvicinamento successivi fino all’arrivo con alcuni attraversamenti cittadini da tenere in considerazione.

Ultimi 3 km interamente all’interno dell’abitato di Rivoli. Da segnalare tra i -2 km e l’ultimo chilometro un breve restringimento che immette nella discesa che porta alla curva ai 750 m di immissione in Corso Einaudi. Curva stretta a sinistra seguita da 200 m all’8% e quindi dal rettilineo finale di 400 m in leggerissima ascesa su asfalto (largh. 9 m).