Giro d’Italia 2022: tappa 19 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, giovedì 19 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la dodicesima tappa, Parma-Genova, lunga 204 km e con un dislivello di 2600m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.05 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 11.50, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Parma-Genova

Tappa 12: tappa appenninica impegnativa. Da Parma si sale costantemente con pendenze molto dolci lungo la valle del Taro fino ai piedi del Passo del Bocco, salita di bassa difficoltà che immette in Liguria. Lunga discesa impegnativa fino a Carasco, dove si risale la val Fontanabuona. Si affrontano quindi due salite: la Colletta di Boasi e il Valico di Trensasco. Si entra in Genova percorrendo l’autostrada e il nuovo Ponte di San Giorgio, prima di entrare nell’abitato per gli ultimi chilometri.

Dall’ingresso in autostrada si percorre il Ponte San Giorgio per uscire a Genova Ovest (da segnalare alcune gallerie) e imboccare la Sopraelevata Aldo Moro che porta fino ai 2 km dall’arrivo. Ultimi 2 km con una curva sola (all’ultimo km), tutti in leggerissima ascesa, rettilinei ampi e ben pavimentati. Retta finale su asfalto pendenza circa 2%.