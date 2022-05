Giro d’Italia 2022: tappa 13 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, venerdì 13 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la sesta tappa, Diamante-Potenza, lunga 196 km e con un dislivello di ben 4510m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.50 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 11.35, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Diamante-Potenza

Tappa 7: tappa molto impegnativa attraverso l’appennino lucano. L’avvio lungo il mare costituisce l’unica parte pianeggiante. Dopo Maratea, la sequenza di asperità, più o meno impegnative, è ininterrotta. Si scala il passo della Colla che porta a Lauria, dove si affronta il Monte Sirino.

Lungo raccordo con Viggiano, dove si scala la breve e impegnativa Montagna Grande di Viggiano. Ultima salita Sellata per raggiungere Potenza. L’intero tracciato affronta strade in diverso stato manutentivo, mediamente ristrette con innumerevoli curve a seguire i fianchi della montagne.

Ultimi chilometri interamente in città. Si sale dentro il centro anche con pendenze elevate per ridiscendere lungo viali ampi e ben pavimentati. A 2 km dall’arrivo una breve galleria porta ai viali che conducono all’arrivo. Ultimi 350 m all’8% con punta massima del 13%. Arrivo su asfalto.